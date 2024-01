Джонатан Бенайнус, старший художник по окружению The Last of Us Part 1, покинул Naughty Dog

Талантливый старший художник по окружению Джонатан Бенайнус покинул Naughty Dog после 3,5 лет работы в компании. За это время он работал над The Last of Us Part 1 и онлайн-версией игры, которая в итоге была отменена.

Работа в этой студии была для меня воплощением мечты. Это была моя цель на протяжении последних 17 лет, и быть частью этой команды, создавать здесь игры - невероятное достижение, которым я всегда буду гордиться, - написал Бенаинус в X/Twitter.

По его словам, ему предложили создать в другой компании свой творческий отдел и принять участие в разработке нового IP, и создатель согласился, потому что "наставничество художников всегда было для него невероятно важным". Он поблагодарил свою команду и пожелал Naughty Dog удачи в будущих проектах.

Раньше я думал, что это конец пути, но спустя 3,5 года мне пришлось принять непростое решение: либо продолжать работать в Naughty Dog, либо искать новую возможность создать отдел в другой компании и внести свой вклад в разработку нового IP. Наставничество художников всегда было невероятно важно для меня, поэтому я решил принять этот новый вызов, и я очень рад этому!



Я хотел бы поблагодарить команду Environment за то, что они приняли меня и с первого дня я почувствовал себя как дома. У меня появилось несколько замечательных друзей, и даже если мы не будем работать вместе, я знаю, что мы будем встречаться еще долгие годы! И кто знает, что ждет нас в будущем. Если когда-нибудь представится возможность сотрудничать с Naughty Dog, я буду очень рад снова поработать со всеми! :)

Джонатан Бенаинус - настоящий мастер работы с текстурами, за его плечами бесчисленное множество фантастических работ. Ниже приведены некоторые из его работ: