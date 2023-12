Экранизация The Last of Us оказалась в списке самых лучших сериалов 2023 по версии IndieWire

Адаптация культового экшена The Last of Us от Naughty Dog и Sony в виде сериала начинает с завидной регулярностью появляться в списках лучших сериалов этого года от ведущих изданий. Сериал "Один из нас" еще в период премьеры был удостоен несколькими престижными наградами, однако о нем не забыли даже спустя год. Сегодня экранизация игры попала в список лучших сериалов за 2023 год по версии IndieWire.

Авторитетный портал IndieWire, специализирующийся на кинематографе, назвал сериал по мотивам The Last of Us лучшей адаптацией игры, которую могли получить, как игроки, так и простые зрители. По мнению журналистов, создатели проекта смогли интересно переосмыслить оригинальную историю и представить заезженный сюжет про зомби в свежей обертке в области телевидения.

Сериал "Один из нас" от HBO занял почетное пятое место в общем списке из десяти лучших проектов 2023 года.

Топ-10 лучших сериалов 2023 года по версии IndieWire выглядит так: