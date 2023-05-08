The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 649 оценок

Экранизация The Last of Us получила первые награды, став триумфатором MTV Awards

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Gutsz
Новости

В январе этого года канал HBO представил качественную экранизацию The Last of Us, которая получила признание от критиков и положительные отзывы зрителей. С момента выхода последнего эпизода прошло всего несколько месяцев и этого хватило, чтобы начать получать первые заслуженные награды. Сериал стал настоящим триумфатором премии MTV Awards, одержав победу сразу в нескольких номинациях.

Сериал The Last of Us от HBO на прошедшей церемонии в общей сложности получил три награды. Педро Паскалю, который играл Джоэла, вручили приз за "Лучшего героя" в сериале. Также они вместе с Беллой Рамзи одержали победу в номинации "Лучший сериальный дуэт". Сам же первый сезон The Last of Us выиграл в номинации "Лучшее шоу", опередив "Уэнздей" и другие сериалы прошлого года.

Напомним, сериал The Last of Us уже успели продлить на второй сезон. К созданию продолжения вновь приложат руки Крейг Мазин и Нил Дракманн, которые отлично проявили себя в первых девяти эпизодах экранизации игры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Sweety_Mustard

Приз за лучшую гей-сцену?

6
askazanov

Раздули из амна конфету, и продолжают раздувать шоколад ))))))))))

3
Робот Колдун

так вот значит какая ныне планка качества

1
NarkoSky

Незаслуженно!

0
caramba1999

Худший сериал который я видел

Наверно худший из за того что я и так знаю по сюжету. Кроме тех гомиков в каком-то там эпизоде

-3