Экранизация The Last of Us получила первые награды, став триумфатором MTV Awards ©

В январе этого года канал HBO представил качественную экранизацию The Last of Us, которая получила признание от критиков и положительные отзывы зрителей. С момента выхода последнего эпизода прошло всего несколько месяцев и этого хватило, чтобы начать получать первые заслуженные награды. Сериал стал настоящим триумфатором премии MTV Awards, одержав победу сразу в нескольких номинациях.

Сериал The Last of Us от HBO на прошедшей церемонии в общей сложности получил три награды. Педро Паскалю, который играл Джоэла, вручили приз за "Лучшего героя" в сериале. Также они вместе с Беллой Рамзи одержали победу в номинации "Лучший сериальный дуэт". Сам же первый сезон The Last of Us выиграл в номинации "Лучшее шоу", опередив "Уэнздей" и другие сериалы прошлого года.

Напомним, сериал The Last of Us уже успели продлить на второй сезон. К созданию продолжения вновь приложат руки Крейг Мазин и Нил Дракманн, которые отлично проявили себя в первых девяти эпизодах экранизации игры.