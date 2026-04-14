Экс-разработчик Naughty Dog назвал кранчи обязательным условием со времен The Last of Us

Новый отчет, основанный на словах бывшего сотрудника Naughty Dog, подтверждает, что студия превратила «кранчи» (экстремальные переработки) в постоянную часть своего рабочего процесса.

Эта культура окончательно закрепилась после колоссального успеха первой части The Last of Us. С тех пор изнурительный график стал восприниматься руководством и командой как неизбежная цена за создание игр высочайшего качества.

Основные моменты из заявления:

Ловушка качества: каждый новый успех поднимал планку всё выше. Разработчики чувствовали, что должны работать на износ, чтобы соответствовать репутации студии и ожиданиям фанатов от AAA-проектов.

Бессилие руководства: попытки менеджмента как-то смягчить график проваливались — масштаб и амбиции игр (особенно на этапе финальной полировки) неизбежно возвращали команду к режиму 24/7.

Спорный выбор: внутри команды это воспринималось не просто как работа, а как жертва ради «кинематографического совершенства» и детализации, которой нет у конкурентов.

Феномен кранчей остается одной из самых спорных тем в индустрии. Одни видят в этом «необходимое зло» ради создания шедевров мирового уровня, другие — неграмотное планирование, ведущее к выгоранию талантливых людей. В случае с Naughty Dog эта философия, похоже, закрепилась вопреки постоянной критике со стороны индустрии.