ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.8 8 422 оценки

Экс-разработчик Naughty Dog назвал кранчи обязательным условием со времен The Last of Us

Gruz_ Gruz_

Новый отчет, основанный на словах бывшего сотрудника Naughty Dog, подтверждает, что студия превратила «кранчи» (экстремальные переработки) в постоянную часть своего рабочего процесса.

Эта культура окончательно закрепилась после колоссального успеха первой части The Last of Us. С тех пор изнурительный график стал восприниматься руководством и командой как неизбежная цена за создание игр высочайшего качества.

Основные моменты из заявления:

  • Кранчи как стандарт: в студии сложилось убеждение, что игры «высочайшей пробы» просто невозможно создать без запредельных нагрузок. Давление стало частью корпоративной ДНК.
  • Ловушка качества: каждый новый успех поднимал планку всё выше. Разработчики чувствовали, что должны работать на износ, чтобы соответствовать репутации студии и ожиданиям фанатов от AAA-проектов.
  • Бессилие руководства: попытки менеджмента как-то смягчить график проваливались — масштаб и амбиции игр (особенно на этапе финальной полировки) неизбежно возвращали команду к режиму 24/7.
  • Спорный выбор: внутри команды это воспринималось не просто как работа, а как жертва ради «кинематографического совершенства» и детализации, которой нет у конкурентов.

Феномен кранчей остается одной из самых спорных тем в индустрии. Одни видят в этом «необходимое зло» ради создания шедевров мирового уровня, другие — неграмотное планирование, ведущее к выгоранию талантливых людей. В случае с Naughty Dog эта философия, похоже, закрепилась вопреки постоянной критике со стороны индустрии.

Индустрия
6
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
K0t Felix

Кранчи не усегда залог успеха... далеко не усегда

2
HiopsNerevar

Спорный вопрос. Иногда в порыве праведного воодушевления можно так с головой уйти в процесс что время уже не воспринимается как ценный ресурс. Я думаю куда важнее чтобы такое как следует поощрялось, тогда и проблем будет меньше.

1
smallhell

В конкуренции с азиатами им кранчи не помогут.
...точнее сказать, помогут конечно, но этого будет мало.