Энтузиаст показал новый геймплей мода для The Last of Us Part 1 с видом от первого лица ©

YouTube-канал Voyagers Revenge поделился новым видеороликом, демонстрирующим находящийся в разработке(WIP) мод с видом от первого лица для The Last of Us Part I.

Фактически, он выглядит не хуже, чем официальный режим от первого лица. Тем не менее, несмотря на то, что мод выглядит довольно впечатляюще, Voyagers Revenge утверждает, что в настоящее время он работает нестабильно и неоднократно выводит игру из строя. Кроме того, мод не поддерживает последнюю версию игры.

К сожалению, нет никаких сведений о сроках выхода мода. Первый видеоролик появился еще в апреле этого года, а спустя три месяца мод все еще находится в зачаточном состоянии. По крайней мере, так утверждает его создатель.

Будет очень иронично, если другой моддер выпустит мод от первого лица для The Last of Us Part I до выхода этого мода. Но моддинг-сообщество игры практически мертво. По крайней мере, на NexusMods не появилось ни одного нового крупного мода для нее.