Энтузиаст работает над модификацией с видом от первого лица для The Last of Us на ПК - представлен первый трейлер

На YouTube-канале "Voyagers Revenge" появился видеоролик, в котором демонстрируется мод от первого лица, находящийся в разработке для ПК-версии игры The Last of Us Part I.
Удивительно, но The Last of Us Part I выглядит довольно неплохо в режиме от первого лица. Многие пользователи отметили, что игра стала похожа на Dead Island/Dying Light.
Этот мод также демонстрирует некоторые удивительные детали игры. Художники Naughty Dog проделали здесь невероятную работу. Да, версия для ПК все еще не работает как надо. Однако материалы в игре первоклассные, даже если подойти к ним очень близко.
К сожалению, этот мод пока недоступен для скачивания. Более того, в настоящее время нет никаких сведений о том, когда он выйдет.
Нафиг? Там и так без этих кривых модов проблем хватает
Зачем и нафига ????
Никого не смущает, что персонаж ходит исключительно пешком, даже не присел ни разу?
Нет не смущает, ибо
Выглядит реально интересно
Джоел кажется с жуткого похмелья, ну или это геймпад)
зачем? если есть дэинлайт.
Будет интересно .
выглядит крайне интересно.
Лучше б вернули "старые" модельки Элли, Тэсс и Джоэла
Какова бы не была "классика" (комфорт от восприятия привычных образов), но здесь они бы уже выглядели страновато-мультяшно с эффектом зловещей долины на фоне остальных более детализированых персонажей, такова неожиданая плата за "реализм"
Их страшными сделали, всех троих