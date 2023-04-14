Энтузиаст работает над модификацией с видом от первого лица для The Last of Us на ПК - представлен первый трейлер ©

На YouTube-канале "Voyagers Revenge" появился видеоролик, в котором демонстрируется мод от первого лица, находящийся в разработке для ПК-версии игры The Last of Us Part I.

Удивительно, но The Last of Us Part I выглядит довольно неплохо в режиме от первого лица. Многие пользователи отметили, что игра стала похожа на Dead Island/Dying Light.

Этот мод также демонстрирует некоторые удивительные детали игры. Художники Naughty Dog проделали здесь невероятную работу. Да, версия для ПК все еще не работает как надо. Однако материалы в игре первоклассные, даже если подойти к ним очень близко.

К сожалению, этот мод пока недоступен для скачивания. Более того, в настоящее время нет никаких сведений о том, когда он выйдет.