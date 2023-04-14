The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 276 оценок

Энтузиаст работает над модификацией с видом от первого лица для The Last of Us на ПК - представлен первый трейлер

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butcher69
Новости

На YouTube-канале "Voyagers Revenge" появился видеоролик, в котором демонстрируется мод от первого лица, находящийся в разработке для ПК-версии игры The Last of Us Part I.

Удивительно, но The Last of Us Part I выглядит довольно неплохо в режиме от первого лица. Многие пользователи отметили, что игра стала похожа на Dead Island/Dying Light.

Этот мод также демонстрирует некоторые удивительные детали игры. Художники Naughty Dog проделали здесь невероятную работу. Да, версия для ПК все еще не работает как надо. Однако материалы в игре первоклассные, даже если подойти к ним очень близко.

К сожалению, этот мод пока недоступен для скачивания. Более того, в настоящее время нет никаких сведений о том, когда он выйдет.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Sneaky Pete

Нафиг? Там и так без этих кривых модов проблем хватает

4
Relaxy

Зачем и нафига ????

1
SpyZ3R

Никого не смущает, что персонаж ходит исключительно пешком, даже не присел ни разу?

1
Skorskis

Нет не смущает, ибо

мод от первого лица, находящийся в разработке
3
Viperaberus21

Выглядит реально интересно

0
xStriiim

Джоел кажется с жуткого похмелья, ну или это геймпад)

0
Sprintin

зачем? если есть дэинлайт.

0
ed1ber

Будет интересно .

-1
Skorskis

выглядит крайне интересно.

-2
Denis Kyokushin

Лучше б вернули "старые" модельки Элли, Тэсс и Джоэла

-5
DlanZodchego

Какова бы не была "классика" (комфорт от восприятия привычных образов), но здесь они бы уже выглядели страновато-мультяшно с эффектом зловещей долины на фоне остальных более детализированых персонажей, такова неожиданая плата за "реализм"

1
Denis Kyokushin DlanZodchego

Их страшными сделали, всех троих

0