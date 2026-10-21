Гэбриэл Луна: Белла Рэмзи стала "генералом" на съёмках третьего сезона "Одних из нас" после ухода Педро Паскаля

Актёрский состав сериала «Одни из нас» переживает серьезные перемены. После ухода Педро Паскаля, исполнявшего роль Джоэла, на площадке появился новый неформальный лидер. Гэбриэл Луна, играющий Томми, откровенно рассказал о том, как изменилась атмосфера на съемках третьего сезона, и возложил лавры главной звезды на Беллу Рэмзи.

«Я иду туда, куда идет Белла. Я их очень люблю. Белла и Педро одни из величайших актеров в мире», — заявил Луна, подчеркнув, что теперь именно Рэмзи задает тон всей работе.

По его словам, она стала настоящим «генералом» на площадке, вокруг которого строится весь процесс. Кроме того, Луна приоткрыл завесу тайны над сюжетом третьего сезона. По его словам, зрителей ждет масштабный сдвиг в восприятии истории:

«Этот сезон очень интересен тем, как сильно меняются разные перспективы. Без лишних слов, я думаю, те, кто играл в оригинальную игру, понимают, о чем речь.»

Актер признался, что с нетерпением ждет реакции фанатов на то, что команда снимает прямо сейчас.

«Мне просто не терпится показать это людям. Мы снимаем прямо сейчас», — добавил он.

Судя по всему, третий сезон станет по-настоящему поворотным для истории Элли, и теперь именно Белла Рэмзи будет находиться в центре этого внимания.