Глава HBO сообщил, когда начнутся съемки второго сезона The Last of Us

Съёмки второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us) начнутся в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил глава HBO Кейси Блойс изданию Variety.
Изначально съёмки продолжения адаптации планировались осенью 2023 года. Однако график производства сериала пришлось перенести из-за забастовки Гильдий актёров и сценаристов. В сентябре 2023 года сценаристы официально объявили о завершении забастовки.
По информации Variety, если съёмки второго сезона сериала «Одни из нас» начнутся в начале 2024 года, то выход продолжения не стоит ожидать раньше 2025. Компания HBO не назвала точную дату релиза адаптации игры.
Первый сезон сериала «Одни из нас» вышел 15 января 2023 года. Адаптация популярной игры получила 8,8 балла из 10 на IMDb и 8 из 10 на «Кинопоиске».
не надо нам второго сезона! первого хватило с лихвой...
Блевота с уродиной
Могу сказать что Рамзи это не главный косяк сериала. Она актриса, что ей сказали то она и играет
Если по хорошей игре они такую хрень наснимали, то страшно подумать, что будет во втором сезоне по плохой игре...
Хуже уже не будет. Там портить нечему.
Опыт индустрии развлечений последних 30-ти лет показывает, что всегда есть дно которое можно пробить.
Феминизм в игре довели до абсурда. Геев представили в сериале...
Единственное, что можно добавить, это сделать негритянку 200кг, которая будет с недостижимой даже для нормальных людей ловкостью раскидывать зомбей. Хотя это окончательно превратит сериал в комедию.
Ну и даунглейднуть графон, декорации, до уровня "ведьмак истоки крови".
Зачем негритянка если там будет ЭББЕНАТОР.
Ну чёрные не представлены.
Спасибо, но я уже насмотрелся и как то уже не очень хочется. Видимо в новых сериях будет еще больше того что не успели показать.
следовательно вторую ластуху примерно в это время и выпустят на пк, да еще и ремастер для пс5 запилят
Ну если только актрису заменят и меньшинства все уберут, тогда - можно!)))
зачем они самую страшную на роль Элли засунули
/выход продолжения не стоит ожидать раньше 2025. /
Тут вот как раз тот случай что чем позднее выйдет тем лучше.
Игра нравится,сеттинг тоже .Сериал не смотрел(специально) Я так понял нужно пропустить третью серию и всё будет норм,или же еще есть гомосятина? Нужно так-пропустить и не пропустить важные моменты
Лучше просто не смотри, побереги свое восприятие от игры.
что-то я не понял - как они вообще могут упоминать хоть какие-то сроки, если актеры ещё бастуют
технологии позволяют снять без актеров :)
Лучше игрофильм на Ютубе посмотреть - там хотя бы автор старался.
В оригинальную игру не играл, потому что нет и не будет консоли.
В ПК-ремастер не играл толком, потому что игра была кривая и стареть дожидаясь шейдеров было неохота.
Сериал не посмотрел, потому что было не до сериалов.
Словно что-то постоянно бережёт меня от самостоятельного знакомства с этой историей:)
на ПК загрузка шейдеров происходит в начале запуска где то на 15 минут, если в игру не заходить сутки то загрузка шейдеров опять начнется, уже на 10 минут
Эти шейдеры до сих пор долго грузятся? Я думал это один из многочисленных недочётов ремастера и его исправят.
Собственно из за этих минут я как игрок был потерян для разрабов. Не для того я трачу деньги на качественную аппаратуру, чтобы 10-15 минут ждать букеты багов. Бесплатная YouTube версия гораздо менее требовательна:)
когда ты человек который пробует всё и вся, то никакие 10-15 минут не остановят тебя посмотреть что же тебя ждет в игре
Охренеть как долго ждать релиза
Зачем Элии в зомби превратили,наверно по блату
Игре никакой сериал не нужен был изначально. В игре все рассказано и показано. Что такого даст сериал, чего нет в игре?
Замените эту ельку хотя бы на негритосика.