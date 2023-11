Глава HBO сообщил, когда начнутся съемки второго сезона The Last of Us

Съёмки второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us) начнутся в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил глава HBO Кейси Блойс изданию Variety.

Изначально съёмки продолжения адаптации планировались осенью 2023 года. Однако график производства сериала пришлось перенести из-за забастовки Гильдий актёров и сценаристов. В сентябре 2023 года сценаристы официально объявили о завершении забастовки.

По информации Variety, если съёмки второго сезона сериала «Одни из нас» начнутся в начале 2024 года, то выход продолжения не стоит ожидать раньше 2025. Компания HBO не назвала точную дату релиза адаптации игры.

Первый сезон сериала «Одни из нас» вышел 15 января 2023 года. Адаптация популярной игры получила 8,8 балла из 10 на IMDb и 8 из 10 на «Кинопоиске».