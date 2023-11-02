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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 5 688 оценок

Глава HBO сообщил, когда начнутся съемки второго сезона The Last of Us

Simple Jack

Съёмки второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us) начнутся в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил глава HBO Кейси Блойс изданию Variety.

Изначально съёмки продолжения адаптации планировались осенью 2023 года. Однако график производства сериала пришлось перенести из-за забастовки Гильдий актёров и сценаристов. В сентябре 2023 года сценаристы официально объявили о завершении забастовки.

По информации Variety, если съёмки второго сезона сериала «Одни из нас» начнутся в начале 2024 года, то выход продолжения не стоит ожидать раньше 2025. Компания HBO не назвала точную дату релиза адаптации игры.

Первый сезон сериала «Одни из нас» вышел 15 января 2023 года. Адаптация популярной игры получила 8,8 балла из 10 на IMDb и 8 из 10 на «Кинопоиске».

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-34
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Сyberpunk

не надо нам второго сезона! первого хватило с лихвой...

17
Сережаа

Блевота с уродиной

12
Pop Egor90

Могу сказать что Рамзи это не главный косяк сериала. Она актриса, что ей сказали то она и играет

1
Кей Овальд

Если по хорошей игре они такую хрень наснимали, то страшно подумать, что будет во втором сезоне по плохой игре...

7
Soulless24

Хуже уже не будет. Там портить нечему.

2
Кей Овальд Soulless24

Опыт индустрии развлечений последних 30-ти лет показывает, что всегда есть дно которое можно пробить.

4
Soulless24 Кей Овальд

Феминизм в игре довели до абсурда. Геев представили в сериале...
Единственное, что можно добавить, это сделать негритянку 200кг, которая будет с недостижимой даже для нормальных людей ловкостью раскидывать зомбей. Хотя это окончательно превратит сериал в комедию.
Ну и даунглейднуть графон, декорации, до уровня "ведьмак истоки крови".

2
Кей Овальд Soulless24

Зачем негритянка если там будет ЭББЕНАТОР.

0
Soulless24 Кей Овальд

Ну чёрные не представлены.

0
Snake2105

Спасибо, но я уже насмотрелся и как то уже не очень хочется. Видимо в новых сериях будет еще больше того что не успели показать.

7
IcyBarret

следовательно вторую ластуху примерно в это время и выпустят на пк, да еще и ремастер для пс5 запилят

3
Exies27
2
askazanov

Ну если только актрису заменят и меньшинства все уберут, тогда - можно!)))

1
Rorschach93

зачем они самую страшную на роль Элли засунули

1
The X-Files

/выход продолжения не стоит ожидать раньше 2025. /

Тут вот как раз тот случай что чем позднее выйдет тем лучше.

0
stdeal

Игра нравится,сеттинг тоже .Сериал не смотрел(специально) Я так понял нужно пропустить третью серию и всё будет норм,или же еще есть гомосятина? Нужно так-пропустить и не пропустить важные моменты

0
SEV DRAKE

Лучше просто не смотри, побереги свое восприятие от игры.

4
Snake Snaake Snaaaaaake

что-то я не понял - как они вообще могут упоминать хоть какие-то сроки, если актеры ещё бастуют

0
Magnusss

технологии позволяют снять без актеров :)

0
Wing42

Лучше игрофильм на Ютубе посмотреть - там хотя бы автор старался.

0
Аристов--Черный

В оригинальную игру не играл, потому что нет и не будет консоли.

В ПК-ремастер не играл толком, потому что игра была кривая и стареть дожидаясь шейдеров было неохота.

Сериал не посмотрел, потому что было не до сериалов.

Словно что-то постоянно бережёт меня от самостоятельного знакомства с этой историей:)

0
kula77713

на ПК загрузка шейдеров происходит в начале запуска где то на 15 минут, если в игру не заходить сутки то загрузка шейдеров опять начнется, уже на 10 минут

0
Аристов--Черный kula77713

Эти шейдеры до сих пор долго грузятся? Я думал это один из многочисленных недочётов ремастера и его исправят.

Собственно из за этих минут я как игрок был потерян для разрабов. Не для того я трачу деньги на качественную аппаратуру, чтобы 10-15 минут ждать букеты багов. Бесплатная YouTube версия гораздо менее требовательна:)

0
kula77713 Аристов--Черный

когда ты человек который пробует всё и вся, то никакие 10-15 минут не остановят тебя посмотреть что же тебя ждет в игре

0
Serge_Hunter1099

Охренеть как долго ждать релиза

0
maxxw

Зачем Элии в зомби превратили,наверно по блату

0
SGate
0
Евгений Кондратенко

Игре никакой сериал не нужен был изначально. В игре все рассказано и показано. Что такого даст сериал, чего нет в игре?

0
NIGERША

Замените эту ельку хотя бы на негритосика.

-3