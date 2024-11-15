Гриб, превращающий людей в зомби в The Last of Us, может стать новым лекарством от рака

Болезнетворный гриб, фигурирующий в постапокалиптической игре и сериале «The Last of Us», может привести к созданию нового лекарства от рака, утверждают авторы нового исследования. Его результатами поделился Independent.



В антиутопическом мире сериала адаптированная к жаре версия гриба кордицепса захватывает людей, превращая их в зомби. В реальности этот гусеничный гриб может быть способен спасать жизни благодаря наличию в нем мощного химического вещества, которое может препятствовать росту раковых клеток, считают ученые из Ноттингемского университета.



Они обнаружили, что химическое вещество кордицепин может нарушать сигналы роста клеток. Это открытие может привести к созданию новых лекарств от рака, менее разрушительных для здоровых тканей. Химическое соединение вырабатывается оранжевым грибом Cordyceps militaris, который заражает и захватывает гусениц.



Хотя ученые давно подозревали, что это вещество можно превратить в мощное противораковое лекарство, как именно оно действует, оставалось неясным. В новом исследовании, опубликованном в журнале FEBS Letters, ученые измерили влияние кордицепина на активность тысяч генов в нескольких линиях клеток.



Они сравнили эффекты кордицепина с влиянием других препаратов, зарегистрированных в базах данных, и обнаружили, что во всех случаях он действует на пути, стимулирующие рост клетки.

«Наши данные свидетельствуют в пользу кордицепина как ведущего соединения для разработки противораковых препаратов», — написали авторы доклада.



Кордицепин превращается в трифосфат кордицепина, который имитирует клеточный энергоноситель АТФ. Кордицепин трифосфат влияет на рост клеток, и исследователи предполагают, что он может напрямую воздействовать на раковые клетки.



«Мы изучаем влияние кордицепина на целый ряд заболеваний уже несколько лет, и с каждым шагом мы все ближе к пониманию того, как его можно использовать в качестве эффективного лечения», — поделился соавтор исследования Корнелия де Мур.



«Одним из интересных моментов стало то, что проводить такие масштабные эксперименты стало проще и дешевле, поэтому мы смогли исследовать тысячи генов одновременно», — уточнила она.



По словам ученых, последние результаты подтверждают, что кордицепин может стать «хорошей отправной точкой» для создания новых лекарств от рака.



«Производные кордицепина могут быть направлены на получение трифосфатной формы препарата для достижения того же эффекта», — сообщили они.



Новое исследование также может помочь отслеживать действие кордицепина на пациентов, поскольку теперь у ученых есть данные, указывающие на конкретные гены, которые реагируют на это соединение.