Kinda Funny назвали The Last of Us лучшей игрой всех времен - Нил Дракманн поблагодарил авторов ICO и Resident Evil 4

Игровое медиа Kinda Funny Games подвело итоги пятидневного марафона, в рамках которого редакция сформировала собственный рейтинг 100 лучших видеоигр в истории индустрии. Первое место в масштабном списке занял приключенческий экшен The Last of Us, выпущенный студией Naughty Dog в 2013 году эксклюзивно для PlayStation 3. Проект оказался единственным тайтлом, который попал в персональные топы всех семи ведущих редакции.

Специально по случаю победы глава Naughty Dog Нил Дракманн записал видеообращение, в котором признался, что во время производства команда даже близко не рассчитывала на столь колоссальный культовый статус:

Это безумие и огромная честь для нас. Когда мы создавали The Last of Us, у нас точно не было подобных ожиданий. Прежде всего я хочу выразить благодарность таким проектам, как ICO и Resident Evil 4. Это игры, которые мы искренне любили, в которые играли и которые дотошно изучали — при создании The Last of Us мы буквально стояли на плечах этих гигантов.

Дракманн также поблагодарил руководство PlayStation за многолетнюю поддержку и готовность вытолкнуть студию за рамки привычной зоны комфорта после завершения основной трилогии Uncharted. Отдельной благодарности удостоился второй геймдиректор проекта Брюс Стрейли, а также миллионы фанатов по всему миру, чье творчество и преданность позволили Naughty Dog развивать вселенную дальше.

Ведущие шоу, обсуждая выбор победителя, отметили ключевые достоинства проекта: бескомпромиссный 15-минутный пролог с гибелью Сары, сложную драматическую химию между Джоэлом и Элли в исполнении Троя Бейкера и Эшли Джонсон, а также неоднозначный финал. По мнению критиков, решение спасти близкого человека ценой лжи и шанса на спасение человечества навсегда перевернуло представление о нарративных возможностях современных видеоигр.