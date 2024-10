Количество игроков в The Last of Us Part I увеличилось на 1225 % за счет PlayStation Plus Extra

Несмотря на прошедшее время, новаторская игра от Naughty Dog по-прежнему пользуется большой популярностью у геймеров. А все, что для этого потребовалось, - добавить The Last of Us Part I в подписку PlayStation Plus.

Чтобы отпраздновать 30-летие PlayStation, компания Sony Interactive Entertainment подарила своему сообществу большой сюрприз, добавив обновленную первую часть приключений Джоэла и Элли в подписку PS Plus Extra, и, как выяснилось, это была отличная идея.

The Last of Us Part I появилась в PlayStation Plus 26 сентября и на данный момент является третьей по популярности игрой на этой неделе. Как отмечает портал PSNProfiles, в шедевр Naughty Dog сыграли 4354 игрока, а опережают ее только EA Sports FC 25 (4755 человек) и Astro Bot (6447 пользователей). На своем пути она обошла такие игры, как Black Myth Wukong (2354), Palworld (2390) и Warhammer 40,000: Space Marine 2 (2870). Благодаря этому игра стала третьим лучшим релизом PS Plus Extra в этом году и девятым лучшим релизом в двухлетней истории PlayStation Plus Extra

Кроме того, по данным портала Truetrophies, отслеживающего 3,1 млн аккаунтов PSN, популярность The Last of Us Part I в PS Store выросла на 1 226 %, а сама игра заняла 19-е место по количеству загрузок на этой неделе, тогда как неделю назад занимала 239-е место.