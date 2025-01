Концепция Sony Future Immersive Entertainment погружает в мир игр с помощью звука, касаний, запахов и эффектов

Sony не чужда созданию и распространению уникальных — а иногда и странных — концепций, и ее презентация на CES 2025 не стала исключением. На мероприятии этого года компания дебютировала с тем, что она назвала концепцией Sony «будущего иммерсивного развлечения», которая позволяет игрокам — помимо прочего — чувствовать запах того, во что они играют. В официальном трейлере концепции представлена ​​игра The Last of Us.

Концепция вращается вокруг окружения игроков технологиями, такими как светодиодные панели Crystal LED от Sony, на которых запускается видеоигра с «захватывающим звуком, тактильными ощущениями, запахами и атмосферой».

Идея здесь в том, чтобы заставить игроков почувствовать себя в игре, но без громоздкой гарнитуры VR. Видео ниже показывает игроков, держащих копии оружия в контролируемой обстановке, окруженных светодиодными панелями, на которых запущена игра The Last of Us.

Sony утверждает, что находится в уникальном положении, позволяющем полностью погрузить игроков, используя свои технологии. «У нас есть еще много историй, которые вы можете исследовать», — заявила компания.

Хотя это всего лишь показательная концепции, можно представить, что Sony фактически превратит это в реальность, продолжая искать пути расширения своего развлекательного бизнеса. Безусловно, помогает то, что у компании солидный портфель развлекательной интеллектуальной собственности