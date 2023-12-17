Моддер добавил в ремейк Dead Space и The Last of Us Part 1 поддержку AMD FSR 3.0

Моддер LukeFZ выпустил модификации AMD FSR 3.0 для The Last of Us Part I и Dead Space Remake. Эти моды уже доступны на Patreon, но в ближайшие дни они должны появится бесплатно на NexusMods.
Пользователь Macer также поделился видеороликом, демонстрирующим эти моды AMD FSR 3.0 в действии. Используя AMD Ryzen 7 7700 и AMD Radeon RX 7700 XT, пользователь получил прирост производительности на 60-70 % в игре The Last of Us Part I.
Это означает, что при разрешении 1440p вышеупомянутая компьютерная система может показывать частоту кадров выше 140 кадров в секунду. Поскольку базовая частота кадров также превышала 70 кадров в секунду, можно предположить, что никаких серьезных проблем с задержками нет. Более мощные графические процессоры также будут способны показывать более высокие частоты кадров в 4K.
Как уже говорилось, плохая новость заключается в том, что эти моды доступны только для платных подписчиков LukeFZ. По крайней мере, на данный момент.
Ну наконец то пройти можно без фризов
Фризы пропали через две недели после релиза с выходом третьего патча!
нет чел. даже сейчас на актуальном патче, игра работает не сильно луче чем на релизе. и проблема с фризами и черными текстурами все так же актуальна.
Какой проц, оперативка? игра на M2 ssd?
У меня их изначально не было
У меня были на релизе, я подождал несколько патчей и прошел без проблем, щас думаю перепройти на последнем патче на ультрах, игра достойная.
На стим дек бы такое
Выпуск исходного кода для FSR 3 было правильным решением.
Вот бы кто-нибудь смог заставить генератор кадров работать с DLSS. У Нвидии то нет ограничений какой апскейлер использовать с генератором кадров, а тут только FSR.
Да фср даже и лучше, там нету гостинга, как с длсс, а гостинг+генерация от амд будет очень плохо
Там еще появился другой мододел, может скинемся и возьмем)? https://www.youtube.com/watch?v=SW_l0_IcnyQ&t=
>Эти моды уже доступны на Patreon, но в ближайшие дни они должны появится бесплатно на NexusMods
А мы знаем, на каком сайте появится быстрее, чем на сжв-площадке =)))
На Kemono party может уже есть))
Падажжи, это реально?