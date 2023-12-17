на главную
об игре
The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Постапокалипсис
8.6 5 865 оценок

Моддер добавил в ремейк Dead Space и The Last of Us Part 1 поддержку AMD FSR 3.0

butcher69
Новости

Моддер LukeFZ выпустил модификации AMD FSR 3.0 для The Last of Us Part I и Dead Space Remake. Эти моды уже доступны на Patreon, но в ближайшие дни они должны появится бесплатно на NexusMods.

Пользователь Macer также поделился видеороликом, демонстрирующим эти моды AMD FSR 3.0 в действии. Используя AMD Ryzen 7 7700 и AMD Radeon RX 7700 XT, пользователь получил прирост производительности на 60-70 % в игре The Last of Us Part I.

Это означает, что при разрешении 1440p вышеупомянутая компьютерная система может показывать частоту кадров выше 140 кадров в секунду. Поскольку базовая частота кадров также превышала 70 кадров в секунду, можно предположить, что никаких серьезных проблем с задержками нет. Более мощные графические процессоры также будут способны показывать более высокие частоты кадров в 4K.

Как уже говорилось, плохая новость заключается в том, что эти моды доступны только для платных подписчиков LukeFZ. По крайней мере, на данный момент.

21
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Antoxanotdance

Ну наконец то пройти можно без фризов

6
neeXXXT

Фризы пропали через две недели после релиза с выходом третьего патча!

-6
muxamor2011 neeXXXT

нет чел. даже сейчас на актуальном патче, игра работает не сильно луче чем на релизе. и проблема с фризами и черными текстурами все так же актуальна.

1
neeXXXT muxamor2011

Какой проц, оперативка? игра на M2 ssd?

-4
Death to the Nazis neeXXXT

У меня их изначально не было

-2
neeXXXT Death to the Nazis

У меня были на релизе, я подождал несколько патчей и прошел без проблем, щас думаю перепройти на последнем патче на ультрах, игра достойная.

-1
eGOadversus

На стим дек бы такое

3
Tiktotayou124

Выпуск исходного кода для FSR 3 было правильным решением.

2
Курьер из Вегаса

Вот бы кто-нибудь смог заставить генератор кадров работать с DLSS. У Нвидии то нет ограничений какой апскейлер использовать с генератором кадров, а тут только FSR.

1
xwMAXxw

Да фср даже и лучше, там нету гостинга, как с длсс, а гостинг+генерация от амд будет очень плохо

-4
xwMAXxw

Там еще появился другой мододел, может скинемся и возьмем)? https://www.youtube.com/watch?v=SW_l0_IcnyQ&t=

1
Макс Макс 007

>Эти моды уже доступны на Patreon, но в ближайшие дни они должны появится бесплатно на NexusMods

А мы знаем, на каком сайте появится быстрее, чем на сжв-площадке =)))

-1
Jarvis666

На Kemono party может уже есть))

0
Макс Макс 007

Падажжи, это реально?

-4