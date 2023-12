Моддер добавил в ремейк Dead Space и The Last of Us Part 1 поддержку AMD FSR 3.0

Моддер LukeFZ выпустил модификации AMD FSR 3.0 для The Last of Us Part I и Dead Space Remake. Эти моды уже доступны на Patreon, но в ближайшие дни они должны появится бесплатно на NexusMods.

Пользователь Macer также поделился видеороликом, демонстрирующим эти моды AMD FSR 3.0 в действии. Используя AMD Ryzen 7 7700 и AMD Radeon RX 7700 XT, пользователь получил прирост производительности на 60-70 % в игре The Last of Us Part I.

Это означает, что при разрешении 1440p вышеупомянутая компьютерная система может показывать частоту кадров выше 140 кадров в секунду. Поскольку базовая частота кадров также превышала 70 кадров в секунду, можно предположить, что никаких серьезных проблем с задержками нет. Более мощные графические процессоры также будут способны показывать более высокие частоты кадров в 4K.

Как уже говорилось, плохая новость заключается в том, что эти моды доступны только для платных подписчиков LukeFZ. По крайней мере, на данный момент.