Моддер добавил в The Last of Us Part 1 поддержку DLSS 3 - производительность заметно выросла

The Last of Us Part I вышла на ПК два месяца назад. Приключенческая игра от Naughty Dog, переделанная для PlayStation 5, была долгожданной для ПК-геймеров, но множество технических проблем сделали ее запуск менее успешным, чем могло бы быть.

Одними из наиболее очевидных проблем были высокие требования к VRAM, не впечатляющие текстуры на средних и низких настройках, очень долгое время компиляции шейдеров и посредственная оптимизация процессора. Naughty Dog и Iron Galaxy (студия, возглавлявшая разработку The Last of Us Part I для ПК) выпустили несколько патчей, улучшающих производительность игры во всех областях.

The Last of Us Part I - далеко не единственная недавняя игра для ПК, которая показала неудовлетворительную производительность. Как вы, возможно, помните, моддер PureDark взялся за повышение производительности путем внедрения технологий масштабирования в игры, которые не поддерживали их естественным образом.

Одними из них была The Elder Scrolls V: Skyrim, затем Elden Ring, хотя, возможно, самым известным примером является Star Wars Jedi: Survivor. Игра от Respawn страдала от технических проблем, схожих с The Last of Us Part I, и мод PureDark сумел почти удвоить производительность этой игры с помощью DLSS 3. Позже он также заменил родной FSR 2 на DLSS 2 (Super Resolution), что улучшило качество изображения.

У The Last of Us Part I нет такой проблемы, поскольку она включает DLSS 2 по умолчанию. Однако она определенно могла бы использовать DLSS 3, как показала последняя демонстрация PureDark.

Как вы можете видеть на видео выше, производительность игры на его GeForce RTX 4070Ti удваивается при активации функции Frame Generation. Похоже, что никаких визуальных недостатков в этой реализации нет, и моддер сказал, что выпустит модификацию в ближайшие несколько дней.

Конечно, high-end видеокартам GeForce RTX 40, вероятно, не нужен большой прирост, но NVIDIA только что выпустила RTX 4060Ti, а RTX 4060 появится в июле. Эти GPU начального уровня, безусловно, будут рады дополнительной производительности.