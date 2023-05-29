The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 850 оценок

Моддер добавил в The Last of Us Part 1 поддержку DLSS 3 - производительность заметно выросла

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butcher69
Новости

The Last of Us Part I вышла на ПК два месяца назад. Приключенческая игра от Naughty Dog, переделанная для PlayStation 5, была долгожданной для ПК-геймеров, но множество технических проблем сделали ее запуск менее успешным, чем могло бы быть.

Одними из наиболее очевидных проблем были высокие требования к VRAM, не впечатляющие текстуры на средних и низких настройках, очень долгое время компиляции шейдеров и посредственная оптимизация процессора. Naughty Dog и Iron Galaxy (студия, возглавлявшая разработку The Last of Us Part I для ПК) выпустили несколько патчей, улучшающих производительность игры во всех областях.

The Last of Us Part I - далеко не единственная недавняя игра для ПК, которая показала неудовлетворительную производительность. Как вы, возможно, помните, моддер PureDark взялся за повышение производительности путем внедрения технологий масштабирования в игры, которые не поддерживали их естественным образом.

Одними из них была The Elder Scrolls V: Skyrim, затем Elden Ring, хотя, возможно, самым известным примером является Star Wars Jedi: Survivor. Игра от Respawn страдала от технических проблем, схожих с The Last of Us Part I, и мод PureDark сумел почти удвоить производительность этой игры с помощью DLSS 3. Позже он также заменил родной FSR 2 на DLSS 2 (Super Resolution), что улучшило качество изображения.

У The Last of Us Part I нет такой проблемы, поскольку она включает DLSS 2 по умолчанию. Однако она определенно могла бы использовать DLSS 3, как показала последняя демонстрация PureDark.

Как вы можете видеть на видео выше, производительность игры на его GeForce RTX 4070Ti удваивается при активации функции Frame Generation. Похоже, что никаких визуальных недостатков в этой реализации нет, и моддер сказал, что выпустит модификацию в ближайшие несколько дней.

Конечно, high-end видеокартам GeForce RTX 40, вероятно, не нужен большой прирост, но NVIDIA только что выпустила RTX 4060Ti, а RTX 4060 появится в июле. Эти GPU начального уровня, безусловно, будут рады дополнительной производительности.

ПК Производительность
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Embr0n

До сих пор не могу поиграть в неё из-за отсутствия патча.

1
BoomGoTinko

Что за чушь ?) 1.0.5.1 уже вышла , хотя игра и так уже давным давно играбельна )

4
oldhoudini

че? прошел неделю назад. ни одного вылета или лага. жди дальше

1
Alex19978

После выхода патча 1.0.5. стало играбельно, смело качай и играй, сам пару дней назад прошел

-1
FURYbushmaster

в левом 130 кадров в правом 70))))))

0
Jeliya Jam

ровно два месяца, какой "почти три месяца". И разве надо быть моддером, чтобы длсс тестить?)

-4
Egor179

А выпуском DLAA для Elden Ring уже несколько месяцев мурыжит

-5
ABOMINOG1

этому г.о.в.н.о-порту не помогут ни какие длсс 3!!!

голый со своим подергиванием и то оказался портом лучше он хотя бы не зависает на мертво и не вылетает

-8
0ncnjqybr

Притом из-за графических багов рожи героев порой были не лучше голлумских.

-4
ABOMINOG1 0ncnjqybr

да!согласен рожа у голого на ж-о-п-у похожа))

но такого безобразия как в ласт оф эсс нет

2
ABOMINOG1 0ncnjqybr

проходил-проходил этот шедевр от сони пока не дошел до места где девочка должна из винтовки снимать врагов пока ты бегаешь по земле и валишь их

так вот валить их там не получается!!потому что все на хер виснет через 2 минуты м вылетает к е_еням 🤯

3
MeduzaRUS ABOMINOG1

ахахахахаах

0