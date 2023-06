Naughty Dog отметила 10-летие The Last of Us публикацией работ победителей конкурса скриншотов ©

14 июня 2013 года дебютировала игра, повлиявшая на историю PlayStation. The Last of Us получила признание нескольких поколений, а сюжет даже был перенесен в первую серию японской корпорации.

Сначала The Last of Us вышла на PlayStation 3 (14.06.2013), затем ремастер дебютировал на PlayStation 4 (29.07.2014), спустя несколько лет ремейк вышел на PlayStation 5 (22.09.2022), а последние несколько месяцев игра также доступна на ПК (28.03.2023). Тем временем на канале HBO дебютировал сериал The Last of Us, рассказывающий о событиях производства Naughty Dog.

В январе Нил Дракманн объявил о "большом годе" для The Last of Us - компания хотела представить "будущее серии" и продемонстрировать The Last of Us Factions, но, как мы знаем, игра столкнулась с очень большими проблемами.

Возможно, именно по этой причине студия решила изменить планы, и сегодня мы становимся свидетелями довольно грустного праздника. Naughty Dog опубликовала в Twitter сообщение, в котором подтвердила, что не намерена раскрывать никакой новой игры.

Фанаты TLOU, мы празднуем 10-летие, отдавая дань уважения влиянию серии, нашей студии и вашей любви к TLOU, и мы не будем делать никаких игровых анонсов.

Надо сказать, что само объявление довольно... необычным. Компания также, очевидно, отложила презентацию самой Factions, что, в общем-то, неудивительно. Предположительно, мы должны были увидеть игру сегодня, поскольку Нил Дракманн ранее сообщал, что студия ждет своего 10-летия, чтобы рассказать о новом проекте.

Вместе с сообщением разработчики опубликовали работы победителей конкурса скриншотов