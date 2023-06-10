Naughty Dog приглашает игроков принять участие в конкурсе в честь 10-летия The Last of Us

Компания Naughty Dog объявила о проведении конкурса скриншотов для игр серии The Last of Us. Это часть празднования 10-летней годовщины выхода первой части игры, которая вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3.
Задача игроков — сделать и прислать свой лучший скриншот из The Last of Us или The Last of Us Part II, которая демонстрирует их любовь к серии. Фотографии можно присылать до 14 июня через Twitter, пометив их хэштегом #TLOUPhotoMode.
Пользователи уже начали делиться своими скриншотами:
The Last of Us - одна из самых признанных и отмеченных наградами игр в истории. В ней рассказывается история путешествия Джоэла и Элли по постапокалиптической Америке, преследуемой людьми и зараженными существами. Игра получит ремастер для PlayStation 4 и продолжение в 2020 году. Второй сезон телесериала также находится в разработке.
Naughty Dog пока не раскрывает планов относительно продолжения серии или другого проекта. Однако известно, что студия работает над многопользовательским режимом, основанным на мире The Last of Us.
#TLOUPhotoMode
Мне кажется, но лучший был бы с жирафами. Самое красивое. Там как раз отображается ЖИЗНЬ без человека.
Лучший скриншот
До сих пор не могу поиграть на ПК, физически больно от лагов
У меня в этой игре проблема с камерой, изображение сильно отстаёт от курсора, при всем при том, что ФПС под сотню. Это как-то можно поправить, а то из-за этого совершено неиграбельно?
Это наверное только к игрокам с консолей относиться да, потому что на пк особого удовольствия не получишь от игры , играя на высоких с 30-40-в лучшем случае 50 фпс. И любовь к игре с лагами вряд-ли будет появляться .
При 40 FPS играется вполне нормально. Я себе на Deck фреймлок для экономии заряда поставил и вполне комфортно во всё играю. И это с учётом того, что раньше я играл в 4K60 на "65, которые сейчас пыль собирают.
Зато гейминг всегда с собой и на унитазе, и в метро, и в поликлинике, и в военкомате. Прямо в юношеские годы вернулся.
"Part II" и "Любовь к серии" нужно упоминать вместе только в форме сарказма. Скриншот клюшки для гольфа наверняка займёт первое место.
Жду распродажу, куплю на Steam Deck.
Твой позерский флэшмоб с упоминанием везде ничем не выделяющегося устройства сначала вызывал улыбку, напоминал постиронию, но теперь становится грустно. Будто бы ты сам пытаешься себя убедить играть на нем во все подряд вокруг розетки и это при наличии нормального компа. Как селюк какой-то, купивший в деревне единственным из жителей горный велосипед или самокат и сам не знающий для чего.
Долго придаться ждать с такой политикой на новые игры, когда скидки курам на смех, и много кто уже так и делает.
Он также себя вёл когда купил i9-9900K.