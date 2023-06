Naughty Dog приглашает игроков принять участие в конкурсе в честь 10-летия The Last of Us ©

Компания Naughty Dog объявила о проведении конкурса скриншотов для игр серии The Last of Us. Это часть празднования 10-летней годовщины выхода первой части игры, которая вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3.

Задача игроков — сделать и прислать свой лучший скриншот из The Last of Us или The Last of Us Part II, которая демонстрирует их любовь к серии. Фотографии можно присылать до 14 июня через Twitter, пометив их хэштегом #TLOUPhotoMode.

Пользователи уже начали делиться своими скриншотами:

The Last of Us - одна из самых признанных и отмеченных наградами игр в истории. В ней рассказывается история путешествия Джоэла и Элли по постапокалиптической Америке, преследуемой людьми и зараженными существами. Игра получит ремастер для PlayStation 4 и продолжение в 2020 году. Второй сезон телесериала также находится в разработке.

Naughty Dog пока не раскрывает планов относительно продолжения серии или другого проекта. Однако известно, что студия работает над многопользовательским режимом, основанным на мире The Last of Us.