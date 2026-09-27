Naughty Dog тайно добавила в PS5 тему к годовщине The Last of Us

Сообщество The Last of Us отмечает очередную годовщину франшизы. В этот раз разработчики из Naughty Dog решили удивить аудиторию скрытым релизом: игроки самостоятельно обнаружили в интерфейсе PlayStation 5 подарок, о котором сама студия изначально предпочла умолчать.

Без официальных анонсов в систему была добавлена новая динамическая тема. Визуальный ряд заставки посвящен истории взросления Элли, а на заднем плане изображены Джоэл и Эбби. Дополнительную атмосферу создают живые эффекты — сверкающие молнии и пролетающие птицы. Найти и активировать секретную заставку можно в настройках персонализации консоли, перейдя во вкладку «Игры».

Скрытность авторов выглядит необычно на фоне других праздничных активностей, которые студия продвигает максимально активно: сейчас разработчики проводят масштабный фотоконкурс среди игроков, а в цифровых магазинах для ПК и PlayStation начались крупные распродажи — в Steam акция продлится до вечера 1 октября (20:00 по московскому времени), а в PlayStation Store сниженные ценники доступны в рамках текущей распродажи «Осенние приключения».

Для тех, кто давно откладывал знакомство с франшизой или планировал перепрохождение на актуальных платформах, текущие скидки и праздничные бонусы предлагают для этого наиболее удачный момент.