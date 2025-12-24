Недовольные фанаты используют ИИ, чтобы исправить кастинг в сериале The Last of Us

Несмотря на достойный первый сезон экранизации The Last of Us от HBO, экранизация второй части игр окончательно разочаровало фанатское сообщество. Поклонники игр Naughty Dog не смогли принять кастинг сериала и даже превратили это в своего рода глобальный мем, издеваясь над неудачными сценами актеров. Тем не благодаря технологиям искусственного интеллекта они не оставляют попытки "исправить" шоу, заменяя лица актеров с помощью нейросетей на тех, кого они изначально хотели видеть в роли Джоэла и Элли.

Наибольшую популярность набрали дипфейк-ролики, в которых Педро Паскаль и Белла Рэмси заменены на Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер из «Игры Престолов») и Кэйли Спэни (известная по фильму «Чужой: Ромул» и «Присцилла»). Пользователи отмечают пугающую схожесть этих артистов с оригинальными игровыми моделями персонажей.

Социальные сети заполонили комментарии от восторженных зрителей, которые утверждают, что даже в таком сыром виде смотреть сцены становится «намного приятнее» и аутентичнее. «В какой-то параллельной вселенной Кэйли Спэни — наша Элли», — пишут в Twitter/X. Многие называют это отличным примером использования ИИ, чтобы «исправить ошибки Голливуда».

Однако у технологии есть существенный недостаток — голоса персонажей пока остаются прежними, что создает диссонанс при просмотре: брутальный Николай Костер-Вальдау говорит голосом Паскаля, а Кэйли Спэни — интонациями Рэмси. Тем не менее, часть аудитории уверена, что в ближайшие годы технологии позволят фанатам создавать полноценные ремейки любимых шоу, меняя кастинг по своему вкусу в пару кликов.