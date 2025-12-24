Недовольные фанаты используют ИИ, чтобы исправить кастинг в сериале The Last of Us

Несмотря на достойный первый сезон экранизации The Last of Us от HBO, экранизация второй части игр окончательно разочаровало фанатское сообщество. Поклонники игр Naughty Dog не смогли принять кастинг сериала и даже превратили это в своего рода глобальный мем, издеваясь над неудачными сценами актеров. Тем не благодаря технологиям искусственного интеллекта они не оставляют попытки "исправить" шоу, заменяя лица актеров с помощью нейросетей на тех, кого они изначально хотели видеть в роли Джоэла и Элли.
Наибольшую популярность набрали дипфейк-ролики, в которых Педро Паскаль и Белла Рэмси заменены на Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер из «Игры Престолов») и Кэйли Спэни (известная по фильму «Чужой: Ромул» и «Присцилла»). Пользователи отмечают пугающую схожесть этих артистов с оригинальными игровыми моделями персонажей.
Социальные сети заполонили комментарии от восторженных зрителей, которые утверждают, что даже в таком сыром виде смотреть сцены становится «намного приятнее» и аутентичнее. «В какой-то параллельной вселенной Кэйли Спэни — наша Элли», — пишут в Twitter/X. Многие называют это отличным примером использования ИИ, чтобы «исправить ошибки Голливуда».
Однако у технологии есть существенный недостаток — голоса персонажей пока остаются прежними, что создает диссонанс при просмотре: брутальный Николай Костер-Вальдау говорит голосом Паскаля, а Кэйли Спэни — интонациями Рэмси. Тем не менее, часть аудитории уверена, что в ближайшие годы технологии позволят фанатам создавать полноценные ремейки любимых шоу, меняя кастинг по своему вкусу в пару кликов.
Пожалуйста, доделайте до конца!
тупой сценарий сериала никто не отменял. так что и с дипфейками это будет блевотина
у кинокоса лучше посмотри обзор
Есть даже лучше. Игра называется.
Выглядит круто
Вот так нужно было делать изначально.
По мнению разрапчиков фанаты поноют поноют, но потом все равно побегут любой кал смотреть, что ластуха, что ведьмак, что каловый ВК амазона. Короче логика там такая, да можно, но зачем, если массы привыкли жрать дерьма всю жизнь.
Паскаля можно и оставить. Лучше больше времени потратить на переработку Рамзи, чтобы качественнее вышло.
И сгенерируй нормальные
Как по мне 10/10 визуальное попадание не нужно ибо это скушно, тот же Паскаль хорошо сыграл своего героя. Достаточно было взять хотя бы ПРИЯТНЫХ по внешности и харизматичных актеров, пусть даже они не прям идеально бы походили на героев игры. Но спасибо повесточке даже это уже трудновыполнимо. // Just Carrion
может эта девка внучка миллиардера, поэтому ее и впихнули?
она аутистка с некоторыми доп. "особенностями". в общем по квоте прошла
Я считаю Ярушин и Кещан хорошо сыграли. хех
Это, конечно, хорошо, но исправлять только актеров все равно, что приложить подорожник к открытому перелому. Этому дну ничего не поможет.
Первый сезон был прям неплох, там действительно достаточно "исправить" Рамзи и будет прям вообще отлично. А вот второй да, ему это не особо поможет))
Ну Педро Паскаль на мой взгляд не мискаст. Типаж совпадает, играет четко. А вот про Рамзи - тут я на 100% согласен. Ну никак нельзя было ее ставить на эту роль. Элли красива, а видеть "это" для любого человека игравшего в игру или хотя-бы смотревшего стримы - уже сразу вызывает отвращение. .
Я не понимаю, зачем это смотреть, если можно в игру поиграть? Извращение :)