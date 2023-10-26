Неснятый сиквел "Войны миров Z" напоминал "Одних из нас"

В интервью GQ режиссёр Дэвид Финчер кратко поведал о неснятом продолжении зомби-боевика «Война миров Z» с Брэдом Питтом. По его словам, сиквел отчасти был похож на сериал «Одни из нас» HBO.
«Ну, всё это немного походило на «Одних из нас». Я рад, что мы не сняли его, потому что у «Одних из нас» есть гораздо больше возможностей для изучения схожего материала… в титрах мы собирались использовать маленького паразита… они использовали это в своей заставке», — вспоминает Финчер.
Оригинальная «Война миров Z» вышла в 2013 году и была основана на романе Макса Брукса. Сюжет рассказывал о зомби-пандемии и следователе ООН (Питт), который вместе с семьёй пытается найти противоядие. Картина собрала в прокате 500 млн долларов.
Студия Paramount запустила сиквел в производство в 2013-м. Изначально режиссёром должен был выступить Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2»), однако позднее его сменил Финчер. В 2019 году от создания сиквела решили полностью отказаться.
Новый проект Финчера «Киллер» выходит на Netflix 10 ноября. Второй сезон «Одних из нас» ожидается не раньше 2025 года.
А жаль не сняли продолжение, мне фильм понравился.
О чем? Они же "победили"
о восстановлении мира, о новых мутациях, о злых и жадных диктаторах, которые хотят захватить мир, мало ли в таком сеттинге можно придумать.
много тупых моментов в фильме, только последняя часть в лаборатории неплохо смотрится, атмосферно
книга круче в 100 раз
Часто так бывает. В пару часов экранного времени сложно уложить книгу, события которой охватывают 13 лет
Так-то и книга тот ещё мусор на самом-то деле