Неснятый сиквел "Войны миров Z" напоминал "Одних из нас"

В интервью GQ режиссёр Дэвид Финчер кратко поведал о неснятом продолжении зомби-боевика «Война миров Z» с Брэдом Питтом. По его словам, сиквел отчасти был похож на сериал «Одни из нас» HBO.

«Ну, всё это немного походило на «Одних из нас». Я рад, что мы не сняли его, потому что у «Одних из нас» есть гораздо больше возможностей для изучения схожего материала… в титрах мы собирались использовать маленького паразита… они использовали это в своей заставке», — вспоминает Финчер.

Оригинальная «Война миров Z» вышла в 2013 году и была основана на романе Макса Брукса. Сюжет рассказывал о зомби-пандемии и следователе ООН (Питт), который вместе с семьёй пытается найти противоядие. Картина собрала в прокате 500 млн долларов.

Студия Paramount запустила сиквел в производство в 2013-м. Изначально режиссёром должен был выступить Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2»), однако позднее его сменил Финчер. В 2019 году от создания сиквела решили полностью отказаться.

Новый проект Финчера «Киллер» выходит на Netflix 10 ноября. Второй сезон «Одних из нас» ожидается не раньше 2025 года.