Новые патчи для The Last of Us Part 1 и Robocop: Rogue City улучшают генерацию кадров AMD FSR 3.0

Компании Naughty Dog и Teyon выпустили новые патчи для игр The Last of Us Part 1 и Robocop: Rogue City, которые улучшают поддержку AMD FSR 3.0 Frame Generation. Теперь, благодаря этим обновлениям, обе эти игры можно будет использовать с AMD FSR 3.0 FG.
Судя по отзывам пользователей, эти обновления делают именно то, что заявлено. Благодаря использованию последней версии AMD FSR 3.0 FG, эти две игры теперь работают гораздо плавнее, чем при первых попытках добавление этой технологии
Для тех, кто не в курсе, в The Last of Us Part I и Robocop: Rogue City изначально использовали старую версию FSR 3.0. Эта версия имела проблемы с плавностью кадровой частоты.
Благодаря последней версии AMD FSR 3.0 эти игры плавно отображаются на VRR-мониторах. Мало того, для получения плавной частоты кадров вам больше не придется ориентироваться на частоту обновления монитора. Это отличная новость, ведь теперь ПК-геймеры могут использовать эту функцию для повышения производительности.
хе, прямо как Ванга знаю как патчи делают)
https://www.playground.ru/last_of_us/news/v_skorom_vremeni_the_last_of_us_poluchit_podderzhku_fsr3-1683505
https://www.playground.ru/last_of_us/news/ofitsialnaya_realizatsiya_amd_fsr_3_0_v_the_last_of_us_part_1_vyglyadit_i_oschuschaetsya_huzhe_chem_fanatskaya_modifikatsiya-1687438
кто вдруг играет, отпишитесь если не трудно - лучше стало чем прошлом патче? а то я именно сейчас думал переиграть со времён PS3
Щас вообще по красоте,при включенном FG такое ощущение что он даже отключен,очень плавно стало.Правда у меня 7900xtx и я играю в нативе,но при включениие fsr3 quality+FG фпс ниже 200 не опускается😁
В Tlou 1 работает плавно, но есть фризы.
благодарю, значит пойду качать наконец)
прекрасно работает и генерация хорошо работает, задержки 0, но у меня моник 60 гц, я ей не пользуюсь, а фпс и без нее 70 - 80, с ней 150
Я один прошёл игру в 1 день её релиза на ПК, без лагов и багов? Давайте уже 2 часть, хватит клепать бестолковые патчи.
не один, ласт оф ас прекрасно работала после 1 патча, я просто не мог скачать ее на релизе