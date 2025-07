PC-версия The Last of Us: Part I получила поддержку AMD FSR 4

Компания Naughty Dog сообщила о том, что для The Last of Us Part I на PC вышло обновление под номером 1.1.5. В этом обновлении добавлены различные улучшения и исправления стабильности из The Last of Us Part II Remastered для ПК, а также поддержка последней версии FidelityFX™ Super Resolution (FSR) от AMD.

Примечания к патчу v1.1.5:

Общие сведения

Различные улучшения производительности

Различные исправления ошибок и улучшения стабильности

Steam Deck

Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых местах можно было услышать искаженный или ухудшенный звук

AMD