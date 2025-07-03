PC-версия The Last of Us: Part I получила поддержку AMD FSR 4

Компания Naughty Dog сообщила о том, что для The Last of Us Part I на PC вышло обновление под номером 1.1.5. В этом обновлении добавлены различные улучшения и исправления стабильности из The Last of Us Part II Remastered для ПК, а также поддержка последней версии FidelityFX™ Super Resolution (FSR) от AMD.
Примечания к патчу v1.1.5:
Общие сведения
- Различные улучшения производительности
- Различные исправления ошибок и улучшения стабильности
Steam Deck
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых местах можно было услышать искаженный или ухудшенный звук
AMD
- Добавлена поддержка AMD FSR 4 для совместимых графических процессоров AMD Radeon
- Версия AMD FSR отображается теперь на основе информации о драйвере
Лол, фср4 че реально нужно в каждую игру патчами добавлять? Далеко так АМД не уедет.
Молодцы что не кладут лысого на игры свои // Mikhail Tsyganov
жду на торренте новую версию) хорошо что не играл ещё // Вэка Борг
Лучше бы XeSS + FG добавили. А то даже XeSS FG во вторую часть не завезли.
Так ведь игра изначально стабильно шла, имея шикарный оптимизон 👍🍻 Не понимаю, что там можно исправлять 🤷♂️ // Nvidia Power