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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.8 7 853 оценки

PC-версия The Last of Us: Part I получила поддержку AMD FSR 4

Gruz_ Gruz_

Компания Naughty Dog сообщила о том, что для The Last of Us Part I на PC вышло обновление под номером 1.1.5. В этом обновлении добавлены различные улучшения и исправления стабильности из The Last of Us Part II Remastered для ПК, а также поддержка последней версии FidelityFX™ Super Resolution (FSR) от AMD.

Примечания к патчу v1.1.5:

Общие сведения

  • Различные улучшения производительности
  • Различные исправления ошибок и улучшения стабильности

Steam Deck

  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых местах можно было услышать искаженный или ухудшенный звук

AMD

  • Добавлена поддержка AMD FSR 4 для совместимых графических процессоров AMD Radeon
  • Версия AMD FSR отображается теперь на основе информации о драйвере
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
erkins007

Лол, фср4 че реально нужно в каждую игру патчами добавлять? Далеко так АМД не уедет.

Пользователь ВКонтакте

Молодцы что не кладут лысого на игры свои // Mikhail Tsyganov

Пользователь ВКонтакте

жду на торренте новую версию) хорошо что не играл ещё // Вэка Борг

tesla707

Лучше бы XeSS + FG добавили. А то даже XeSS FG во вторую часть не завезли.

Пользователь ВКонтакте

Так ведь игра изначально стабильно шла, имея шикарный оптимизон 👍🍻 Не понимаю, что там можно исправлять 🤷‍♂️ // Nvidia Power