The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 797 оценок

Педро Паскаль поделился пережитыми страхами на съемках сериала The Last of Us

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ltdx
Новости

Звезда сериала The Last of Us Педро Паскаль признался, что поначалу боялся браться за роль Джоэла, потому что люди боготворят серию (особенно первую игру) и в случае провального выступления спуску ему не дадут.

Было очень страшно. Получается очень забавно, когда вы разделяете свои чувства по поводу ряда вещей с аудиторией и в тоже время чувствуете с ее стороны давление. У меня есть психологическая игра, в которой я говорю: «Ничего страшного, всем плевать, всем плевать».
Но в этот раз я испугался. Я был так напуган, как никогда до этого. Потому что было больше обнаженного силуэта, может быть силуэта крутости, и ожидания, которые должны быть оправданы достойной актерской игрой. И разочаровать их в этом отношении было бы… не знаю. Вы не хотите подводить людей, но никто не застрахован от того, чтобы в какой-то момент разочаровать. Я хочу, чтобы люди любили меня.

Общая история Джоэла и Элли была перенесена прямиком из оригинальной игры: Джоэл находит суррогатную дочь после того, как теряет свою собственную, а Элли находит суррогатного отца после того, как у нее отняли семью. Многие зрители и критики сошлись во мнении, что Паскаль в грязь лицом не ударил.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
JeSiRoL

Что увидел кто будет играть Элли

7
romylq

И вот один из них...

2
Aellie

У них все отлично получилось😌

0
termikk

НУЖНО ПРОСТО БЫЛО ИГРАТЬ В ЮБКЕ )

МЕТ ГАЛА 2023 ГОД

0
mongol312

тьфу, блять - и вот этого сейчас все смотрят и хвалят?

3
kolinmah

Какой пугливый)

-1
Папел

Страх номер один: картошка тебя

-2