Педро Паскаль поделился пережитыми страхами на съемках сериала The Last of Us ©

Звезда сериала The Last of Us Педро Паскаль признался, что поначалу боялся браться за роль Джоэла, потому что люди боготворят серию (особенно первую игру) и в случае провального выступления спуску ему не дадут.

Было очень страшно. Получается очень забавно, когда вы разделяете свои чувства по поводу ряда вещей с аудиторией и в тоже время чувствуете с ее стороны давление. У меня есть психологическая игра, в которой я говорю: «Ничего страшного, всем плевать, всем плевать».

Но в этот раз я испугался. Я был так напуган, как никогда до этого. Потому что было больше обнаженного силуэта, может быть силуэта крутости, и ожидания, которые должны быть оправданы достойной актерской игрой. И разочаровать их в этом отношении было бы… не знаю. Вы не хотите подводить людей, но никто не застрахован от того, чтобы в какой-то момент разочаровать. Я хочу, чтобы люди любили меня.

Общая история Джоэла и Элли была перенесена прямиком из оригинальной игры: Джоэл находит суррогатную дочь после того, как теряет свою собственную, а Элли находит суррогатного отца после того, как у нее отняли семью. Многие зрители и критики сошлись во мнении, что Паскаль в грязь лицом не ударил.