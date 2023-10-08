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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 5 584 оценки

Пекари потратили более 400 часов на создание реалистичного щелкуна из The Last of Us из хлеба

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butcher69
Новости

Калифорнийская пекарня изготовила удивительно реалистичную, вызывающую трепет скульптуру Щелкунчика, сделанную целиком из хлеба.

Пекарня One House Bakery в Бенисии, впервые замеченная изданием Eater San Francisco, изготовила из хлеба скульптуру Щелкуна, одного из зараженных врагов, встречающихся в хитовой серии игр The Last of Us компании Naughty Dog. Ее создали Кэтрин и Ханнали Перван - дуэт матери и дочери, которые также являются совладельцами пекарни.

Если вы не знакомы с Щелкуномм, то он представляет собой одну из стадий заражения кордицепсом в игре The Last of Us. При длительном воздействии инфекции Щелкун теряет зрение, приобретает усиленный слух и издает быстрые щелкающие звуки. Проще говоря, это не та инфекция, с которой вы хотели бы столкнуться в постапокалиптической пустоши.

В своей статье SF Chronicle отмечает, что на создание этого произведения у команды ушло более 400 часов, причем для формирования грибов, видимых на скульптуре, необходимо было надуть воздушные шары, обмазанные тестом.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
ЕвМи
11
МАХАН МАХАНОВИЧ

Тебе лучше поменять название, слово Пекари сейчас двухсмысленно

9
Kartonkratos

Я сразу тоже о других пекарях подумал )))

0
Executor666

На то он и желтушный. Чтобы привлечь

0
Big and Fat

Дело было вечером - делать было нечего.

3
Elfdragon

Тот случай когда не он тебя сожрёт, а ты его

1
Alex40001

дрожжевое наверно

0
tinsoman

Сначала не понял, а потом как понял.

0
Дядя Бoгдан

Пекари сами себе лепят персонажей в ожидании второй части))0)

-1
Baldurs Gate 3 шит игра

Было бы что ждать ...

7
NIGА

ХАХА во подколол

-5
HellowRainbow

Месят глину

-3
Rograx

Боже упаси в такой хлам играть. Это консольщикам приходится кушать подобное, так как другого просто нет.

2
6363

А кто-то прям сильно ждет?

0
danilukHF

сначала прочел пекари мол компьютерщики)

-1
sensonokao

Мир сошел с ума

-1
ТвойПапка

Лучше бы гомосека слепили.

-2