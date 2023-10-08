Пекари потратили более 400 часов на создание реалистичного щелкуна из The Last of Us из хлеба

Калифорнийская пекарня изготовила удивительно реалистичную, вызывающую трепет скульптуру Щелкунчика, сделанную целиком из хлеба.
Пекарня One House Bakery в Бенисии, впервые замеченная изданием Eater San Francisco, изготовила из хлеба скульптуру Щелкуна, одного из зараженных врагов, встречающихся в хитовой серии игр The Last of Us компании Naughty Dog. Ее создали Кэтрин и Ханнали Перван - дуэт матери и дочери, которые также являются совладельцами пекарни.
Если вы не знакомы с Щелкуномм, то он представляет собой одну из стадий заражения кордицепсом в игре The Last of Us. При длительном воздействии инфекции Щелкун теряет зрение, приобретает усиленный слух и издает быстрые щелкающие звуки. Проще говоря, это не та инфекция, с которой вы хотели бы столкнуться в постапокалиптической пустоши.
В своей статье SF Chronicle отмечает, что на создание этого произведения у команды ушло более 400 часов, причем для формирования грибов, видимых на скульптуре, необходимо было надуть воздушные шары, обмазанные тестом.
Тебе лучше поменять название, слово Пекари сейчас двухсмысленно
Я сразу тоже о других пекарях подумал )))
На то он и желтушный. Чтобы привлечь
Дело было вечером - делать было нечего.
Тот случай когда не он тебя сожрёт, а ты его
дрожжевое наверно
Сначала не понял, а потом как понял.
Пекари сами себе лепят персонажей в ожидании второй части))0)
Было бы что ждать ...
ХАХА во подколол
Месят глину
Боже упаси в такой хлам играть. Это консольщикам приходится кушать подобное, так как другого просто нет.
А кто-то прям сильно ждет?
сначала прочел пекари мол компьютерщики)
Мир сошел с ума
Лучше бы гомосека слепили.