Пекари потратили более 400 часов на создание реалистичного щелкуна из The Last of Us из хлеба ©

Калифорнийская пекарня изготовила удивительно реалистичную, вызывающую трепет скульптуру Щелкунчика, сделанную целиком из хлеба.

Пекарня One House Bakery в Бенисии, впервые замеченная изданием Eater San Francisco, изготовила из хлеба скульптуру Щелкуна, одного из зараженных врагов, встречающихся в хитовой серии игр The Last of Us компании Naughty Dog. Ее создали Кэтрин и Ханнали Перван - дуэт матери и дочери, которые также являются совладельцами пекарни.

Если вы не знакомы с Щелкуномм, то он представляет собой одну из стадий заражения кордицепсом в игре The Last of Us. При длительном воздействии инфекции Щелкун теряет зрение, приобретает усиленный слух и издает быстрые щелкающие звуки. Проще говоря, это не та инфекция, с которой вы хотели бы столкнуться в постапокалиптической пустоши.

В своей статье SF Chronicle отмечает, что на создание этого произведения у команды ушло более 400 часов, причем для формирования грибов, видимых на скульптуре, необходимо было надуть воздушные шары, обмазанные тестом.