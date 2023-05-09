ПК-версия The Last of Us Part 1 получила огромное обновление v1.0.5.0 ©

Naughty Dog продолжает работать над ПК-версией The Last of Us Part 1 в попытках довести её до ожидаемого уровня качества.

Хотя в последнее время они снизили частоту появления новых патчей, но по словам разработчиков сегодняшний патч v1.0.5.0 должен улучшить оптимизацию и повысить производительность, а так же снизить время на построение шейдеров и повышение четкости текстур на Низких и Средних настройках графики. Размер обновления просто огромен — целых 49 ГБ.

Журнал изменений:

Сокращение времени создания шейдеров

Оптимизирован код для повышения глобальной производительности процессора

Оптимизирован контент для повышения производительности на нескольких уровнях

Улучшена загрузка уровней, чтобы уменьшить количество "Пожалуйста, подождите" и экранов загрузки

Добавлена новая настройка "Плотность эффектов", которая регулирует плотность и количество некритичных визуальных эффектов (Параметры > Графика)

Увеличены размеры толпы при настройках "Низкая" и "Средняя" плотности окружения персонажей и добавлен параметр "Очень низкая" (Параметры > Графика)

Реализована дополнительная настройка масштабируемости для низких и средних настроек графики в игре

Уменьшено влияние настроек качества текстур на VRAM, что позволило большинству игроков увеличить настройки качества текстур или повысить производительность при текущих настройках

Исправлена ошибка, возникавшая при загрузке в Windows 11

Исправлен сбой, который мог произойти на Intel Arc

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при начале новой игры в Left Behind до завершения построения шейдеров

Исправлена проблема, при которой наведение камеры на пол во время прицеливания приводило к визуальному заиканию игрока и камеры

Исправлена проблема, из-за которой настройки чувствительности снайпинга применялись не ко всему прицельному оружию. Кроме того, Sniping Sensitivity была переименована в Scoped Sensitivity (Options > Controls > Mouse Camera Sensitivity).

Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли нажать на "Jump To Unbound" при появлении запроса в настройках пользовательских элементов управления (Options > Controls > Input > Customize Controls)

Исправлена проблема, из-за которой изменение настроек графики (Options > Graphics > Graphics Preset) во время игры не приводило к перезапуску игрока в нужной контрольной точке.

Исправлена ошибка, из-за которой настройки бликов объектива (Параметры > Графика > Настройки визуальных эффектов > Блики объектива) не применялись

[Питтсбург] Исправлена проблема, из-за которой игроки могли постоянно выпадать за пределы мира при перезапуске на контрольной точке в книжном магазине

[Оставшиеся позади] Исправлена проблема, из-за которой игроки могли получить софтлок при прыжке в наэлектризованную воду

С учетом специфики AMD: