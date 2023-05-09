ПК-версия The Last of Us Part 1 получила огромное обновление v1.0.5.0

Naughty Dog продолжает работать над ПК-версией The Last of Us Part 1 в попытках довести её до ожидаемого уровня качества.
Хотя в последнее время они снизили частоту появления новых патчей, но по словам разработчиков сегодняшний патч v1.0.5.0 должен улучшить оптимизацию и повысить производительность, а так же снизить время на построение шейдеров и повышение четкости текстур на Низких и Средних настройках графики. Размер обновления просто огромен — целых 49 ГБ.
Журнал изменений:
- Сокращение времени создания шейдеров
- Оптимизирован код для повышения глобальной производительности процессора
- Оптимизирован контент для повышения производительности на нескольких уровнях
- Улучшена загрузка уровней, чтобы уменьшить количество "Пожалуйста, подождите" и экранов загрузки
- Добавлена новая настройка "Плотность эффектов", которая регулирует плотность и количество некритичных визуальных эффектов (Параметры > Графика)
- Увеличены размеры толпы при настройках "Низкая" и "Средняя" плотности окружения персонажей и добавлен параметр "Очень низкая" (Параметры > Графика)
- Реализована дополнительная настройка масштабируемости для низких и средних настроек графики в игре
- Уменьшено влияние настроек качества текстур на VRAM, что позволило большинству игроков увеличить настройки качества текстур или повысить производительность при текущих настройках
- Исправлена ошибка, возникавшая при загрузке в Windows 11
- Исправлен сбой, который мог произойти на Intel Arc
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при начале новой игры в Left Behind до завершения построения шейдеров
- Исправлена проблема, при которой наведение камеры на пол во время прицеливания приводило к визуальному заиканию игрока и камеры
- Исправлена проблема, из-за которой настройки чувствительности снайпинга применялись не ко всему прицельному оружию. Кроме того, Sniping Sensitivity была переименована в Scoped Sensitivity (Options > Controls > Mouse Camera Sensitivity).
- Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли нажать на "Jump To Unbound" при появлении запроса в настройках пользовательских элементов управления (Options > Controls > Input > Customize Controls)
- Исправлена проблема, из-за которой изменение настроек графики (Options > Graphics > Graphics Preset) во время игры не приводило к перезапуску игрока в нужной контрольной точке.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки бликов объектива (Параметры > Графика > Настройки визуальных эффектов > Блики объектива) не применялись
- [Питтсбург] Исправлена проблема, из-за которой игроки могли постоянно выпадать за пределы мира при перезапуске на контрольной точке в книжном магазине
- [Оставшиеся позади] Исправлена проблема, из-за которой игроки могли получить софтлок при прыжке в наэлектризованную воду
С учетом специфики AMD:
- Реализованы улучшения времени загрузки
- Исправлена проблема, при которой загрузка шейдеров могла занимать ненормально много времени
То чувство, когда игру давно прошел. А тут патчи выпускают
такая же история))))
причем один раз на ПК другой раз на steam deck
я на прошке тоже проходил ремастер, но с пк версии не сравнить по графону, ток до ума нужно доводить игрушку
А сразу сделать было нельзя? Могли же отложить но нет мы хотим больше хейта в свою сторону.
Скорее всего их подгоняли к хайптрейну сериала
Зашёл такой в надежде поиграть на ночь глядя и тут на тебе - подождите, пока 40 с хреном гигов грузанутся)) пойду посплю лучше
Твою та мать.Теперь вместо одной компиляции,их сука две,одна на основную игру и другая на дополнение -отдельно.Загрузка процессора 100%,как была так и осталась.Горите блять в аду- ебанная Сони и все те,кто причастен к этому порту.
Загрузка проца при любой компиляции шейдеров будет 100 процентов , другое дело , что в других играх компидяция проходит в разы быстрее .
Им на это потребовался почти месяц и патч на 50 гигабайт, вот что значит доверять порт айронгелекси удивительно как после релиза последнего бэтмена на компе им вообще доверяют такие порты.
Сделано на "и так сойдёт, нужно по-быстрее, да и денег по-больше"
Ну вот уже что то похожее на игру начинает появляться
ха ха.
Жирнейший Патч
Как там с оперативой? Запускается на 8гб?
если они подумали что из за этого будет быстрее компиляция то они больны раком
да оптимизон стал по лучше но загрузка шейдеров осталась такой же
походу разрабы больны последней стадией рака раз пытаюсться нас обмануть
а ведь от них ещё будет +10 патчей и каждый раз ждать компиляцию
если кто то думает что ПК у меня ховно
AMD Ryzen 7 3700X
3070
32 гб оберативы
все стоит добро на ссд
спойлер (ждал 20 минут компиляции)
Ну скажи и на том спасибо. 20 минут это тебе не 2-3 часа, как раньше.))
Ну и? Что не так-то на релизе компиляция Шнейдеров 2 часа шла тут сказали что уменьшили и уменьшили.
Там аж 48 гигов.Уже вся игра должна быть перепатчена.Ну если толку не будет,в очередной раз,то сношу эту хрень и чао Sony.
Sony машет платком и смахивает скупую слезу с уголка глаз
давно все в порядке с игрой, тут тебе уже в сторону своего пк надо смотреть, может сборка не сбалансирована!? например стоит видюха rtx 3070 и зеон за 1500р с памятью 2400 гц, то будет ноль.. либо компиляцию не дождался и запустил, либо если видеопамяти не хватает, там 8 гб надо
Скорее всего такой размер патча из-за пережатых игровых ресурсов. Типа в игре пропатчили чего-то на 100 мб и в запакованном виде эти изменения сильно меняют содержимое архива, т.к. алгоритмы сжатия раскидывают куски оригинальных ресурсов в разные концы архива. Тогда получается что игровые архивы отличаются больше, чем исходные ресурсы.
В то же время стим умеет автоматически находить разницу, между уже скачанной версией файлов игры и новой, без учета специфики внутренностей. Вот и приходится ему рапортовать серверу: айда все сюда!.
чел я играю 2к на 1070 и с игрой было всё не плохо )))после этого патча думаю будет ваще кайф)
где скачать?
Вот теперь с выходом это патча можно считать что релиз игры состоялся.
P.S. но это не точно)
Я начал проходить но в самом начале забросил.Жду улучшений и исправлений.
патч вышел а в итоге на ютабе сравнения будут, и разница опять нулевая
без рофла но разница появилась
ток не с загрузкой шейдеров