The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 665 оценок

ПК-версия The Last of Us Part 1 получила огромное обновление v1.0.5.0

©
butcher69
Новости

Naughty Dog продолжает работать над ПК-версией The Last of Us Part 1 в попытках довести её до ожидаемого уровня качества.

Хотя в последнее время они снизили частоту появления новых патчей, но по словам разработчиков сегодняшний патч v1.0.5.0 должен улучшить оптимизацию и повысить производительность, а так же снизить время на построение шейдеров и повышение четкости текстур на Низких и Средних настройках графики. Размер обновления просто огромен — целых 49 ГБ.

Журнал изменений:

  • Сокращение времени создания шейдеров
  • Оптимизирован код для повышения глобальной производительности процессора
  • Оптимизирован контент для повышения производительности на нескольких уровнях
  • Улучшена загрузка уровней, чтобы уменьшить количество "Пожалуйста, подождите" и экранов загрузки
  • Добавлена новая настройка "Плотность эффектов", которая регулирует плотность и количество некритичных визуальных эффектов (Параметры > Графика)
  • Увеличены размеры толпы при настройках "Низкая" и "Средняя" плотности окружения персонажей и добавлен параметр "Очень низкая" (Параметры > Графика)
  • Реализована дополнительная настройка масштабируемости для низких и средних настроек графики в игре
  • Уменьшено влияние настроек качества текстур на VRAM, что позволило большинству игроков увеличить настройки качества текстур или повысить производительность при текущих настройках
  • Исправлена ошибка, возникавшая при загрузке в Windows 11
  • Исправлен сбой, который мог произойти на Intel Arc
  • Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при начале новой игры в Left Behind до завершения построения шейдеров
  • Исправлена проблема, при которой наведение камеры на пол во время прицеливания приводило к визуальному заиканию игрока и камеры
  • Исправлена проблема, из-за которой настройки чувствительности снайпинга применялись не ко всему прицельному оружию. Кроме того, Sniping Sensitivity была переименована в Scoped Sensitivity (Options > Controls > Mouse Camera Sensitivity).
  • Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли нажать на "Jump To Unbound" при появлении запроса в настройках пользовательских элементов управления (Options > Controls > Input > Customize Controls)
  • Исправлена проблема, из-за которой изменение настроек графики (Options > Graphics > Graphics Preset) во время игры не приводило к перезапуску игрока в нужной контрольной точке.
  • Исправлена ошибка, из-за которой настройки бликов объектива (Параметры > Графика > Настройки визуальных эффектов > Блики объектива) не применялись
  • [Питтсбург] Исправлена проблема, из-за которой игроки могли постоянно выпадать за пределы мира при перезапуске на контрольной точке в книжном магазине
  • [Оставшиеся позади] Исправлена проблема, из-за которой игроки могли получить софтлок при прыжке в наэлектризованную воду

С учетом специфики AMD:

  • Реализованы улучшения времени загрузки
  • Исправлена проблема, при которой загрузка шейдеров могла занимать ненормально много времени
ПК Обновления
22
31
Последние посты по игре The Last of Us: Part 1
Экранизация The Last of Us получила первые награды, став триумфатором MTV Awards
Экранизация The Last of Us получила первые награды, став триумфатором MTV Awards
Сериал The Last of Us стал одним из самых просматриваемых сериалов за всю историю HBO Max
Сериал The Last of Us стал одним из самых просматриваемых сериалов за всю историю HBO Max
Будут ли еще патчи после 1.0.4.1?
Будут ли еще патчи после 1.0.4.1?
Комментарии: 31
Ваш комментарий
fly-69

То чувство, когда игру давно прошел. А тут патчи выпускают

10
janerossi

такая же история))))

1
electr01

причем один раз на ПК другой раз на steam deck

-1
Юркец

я на прошке тоже проходил ремастер, но с пк версии не сравнить по графону, ток до ума нужно доводить игрушку

1
kotasha

А сразу сделать было нельзя? Могли же отложить но нет мы хотим больше хейта в свою сторону.

6
Dry2Ice

Скорее всего их подгоняли к хайптрейну сериала

1
godvip

Зашёл такой в надежде поиграть на ночь глядя и тут на тебе - подождите, пока 40 с хреном гигов грузанутся)) пойду посплю лучше

6
Armen 88

Твою та мать.Теперь вместо одной компиляции,их сука две,одна на основную игру и другая на дополнение -отдельно.Загрузка процессора 100%,как была так и осталась.Горите блять в аду- ебанная Сони и все те,кто причастен к этому порту.

5
gloccc

Загрузка проца при любой компиляции шейдеров будет 100 процентов , другое дело , что в других играх компидяция проходит в разы быстрее .

1
agula98
Сокращение времени создания шейдеров

Им на это потребовался почти месяц и патч на 50 гигабайт, вот что значит доверять порт айронгелекси удивительно как после релиза последнего бэтмена на компе им вообще доверяют такие порты.

2
Merelone

Сделано на "и так сойдёт, нужно по-быстрее, да и денег по-больше"

1
Sneaky Pete

Ну вот уже что то похожее на игру начинает появляться

2
jax baron

ха ха.

0
EvgeniiV

Жирнейший Патч

1
генандий

Как там с оперативой? Запускается на 8гб?

1
electr01

если они подумали что из за этого будет быстрее компиляция то они больны раком

да оптимизон стал по лучше но загрузка шейдеров осталась такой же

походу разрабы больны последней стадией рака раз пытаюсться нас обмануть

а ведь от них ещё будет +10 патчей и каждый раз ждать компиляцию

если кто то думает что ПК у меня ховно

AMD Ryzen 7 3700X

3070

32 гб оберативы

все стоит добро на ссд

1
electr01

спойлер (ждал 20 минут компиляции)

0
Shеpard electr01

Ну скажи и на том спасибо. 20 минут это тебе не 2-3 часа, как раньше.))

0
agula98 electr01

Ну и? Что не так-то на релизе компиляция Шнейдеров 2 часа шла тут сказали что уменьшили и уменьшили.

0
Armen 88

Там аж 48 гигов.Уже вся игра должна быть перепатчена.Ну если толку не будет,в очередной раз,то сношу эту хрень и чао Sony.

0
ShenonDoreti

Sony машет платком и смахивает скупую слезу с уголка глаз

5
real19911

давно все в порядке с игрой, тут тебе уже в сторону своего пк надо смотреть, может сборка не сбалансирована!? например стоит видюха rtx 3070 и зеон за 1500р с памятью 2400 гц, то будет ноль.. либо компиляцию не дождался и запустил, либо если видеопамяти не хватает, там 8 гб надо

-23
Dr_Drift_RU

Скорее всего такой размер патча из-за пережатых игровых ресурсов. Типа в игре пропатчили чего-то на 100 мб и в запакованном виде эти изменения сильно меняют содержимое архива, т.к. алгоритмы сжатия раскидывают куски оригинальных ресурсов в разные концы архива. Тогда получается что игровые архивы отличаются больше, чем исходные ресурсы.
В то же время стим умеет автоматически находить разницу, между уже скачанной версией файлов игры и новой, без учета специфики внутренностей. Вот и приходится ему рапортовать серверу: айда все сюда!.

0
ron in real19911

чел я играю 2к на 1070 и с игрой было всё не плохо )))после этого патча думаю будет ваще кайф)

-1
vladimirasss

где скачать?

0
DISTOSHI

Вот теперь с выходом это патча можно считать что релиз игры состоялся.

P.S. но это не точно)

0
amigolord
0
gamoversss
0
lvbnhbq.dmitry2013

Я начал проходить но в самом начале забросил.Жду улучшений и исправлений.

-2
janerossi

патч вышел а в итоге на ютабе сравнения будут, и разница опять нулевая

-3
electr01

без рофла но разница появилась

ток не с загрузкой шейдеров

0