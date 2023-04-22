ПК-версия The Last of Us: Part 1 получит новый патч на следующей неделе с улучшением графики и оптимизации ©

Недавно Naughty Dog подтвердили в Твиттере, что они активно работают над патчем 1.0.4 для ПК-версии The Last of Us Part I, выпуск которого намечен на следующую неделю. Разработчики заверяют игроков, что патч будет включать в себя оптимизацию частоты кадров, улучшение качества графики и текстур, исправления сбоев и многое другое.

Выпуск The Last of Us Part I на ПК был омрачён множеством проблем, что потребовало нескольких исправлений для решения широкого круга проблем. Среди известных ошибок, с которыми столкнулись игроки, — более длительное, чем ожидалось, время загрузки шейдеров, снижение производительности и стабильности при загрузке шейдеров в фоновом режиме, а также проблемы, возникающие из-за устаревших графических драйверов. Некоторые игроки сообщают, что не могут загрузить игру даже при соблюдении минимальных системных требований, а также о потенциальных утечках памяти, дрожании мыши и камеры в зависимости от настроек оборудования и дисплея, а также о поврежденных или неоновых текстурах в игре.

С предстоящим выпуском патча 1.0.4 Naughty Dog стремится устранить оставшиеся ошибки, чтобы игроки могли наслаждаться плавным игровым процессом без каких-либо сбоев.