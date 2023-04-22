ПК-версия The Last of Us: Part 1 получит новый патч на следующей неделе с улучшением графики и оптимизации

Недавно Naughty Dog подтвердили в Твиттере, что они активно работают над патчем 1.0.4 для ПК-версии The Last of Us Part I, выпуск которого намечен на следующую неделю. Разработчики заверяют игроков, что патч будет включать в себя оптимизацию частоты кадров, улучшение качества графики и текстур, исправления сбоев и многое другое.
Выпуск The Last of Us Part I на ПК был омрачён множеством проблем, что потребовало нескольких исправлений для решения широкого круга проблем. Среди известных ошибок, с которыми столкнулись игроки, — более длительное, чем ожидалось, время загрузки шейдеров, снижение производительности и стабильности при загрузке шейдеров в фоновом режиме, а также проблемы, возникающие из-за устаревших графических драйверов. Некоторые игроки сообщают, что не могут загрузить игру даже при соблюдении минимальных системных требований, а также о потенциальных утечках памяти, дрожании мыши и камеры в зависимости от настроек оборудования и дисплея, а также о поврежденных или неоновых текстурах в игре.
С предстоящим выпуском патча 1.0.4 Naughty Dog стремится устранить оставшиеся ошибки, чтобы игроки могли наслаждаться плавным игровым процессом без каких-либо сбоев.
бедная инди студия, совсем не было возможности протестировать игру
Пришел дядя сверху и сказал "выходим в назначенный срок в релиз, а состояние игры меня не ebay". И в бедной студии могут быть такие начальники, и в богатой
да нет, просто там такие же начальники, как у Близзардов: "У вас что, 4090 и 13900к на ПК нет??"
и это, видимо, тоже, но и полировка ведь всегда в конце разработки идет, поэтому про оптимизацию, на верхах, наверное, часто говорят "успеем, так успеем, а нет, ну и ладно, патчами поправим если будет бунт"
да какая разница какое железо!? на момент релиза всё задыхалось о кашляло от КРИВОРУКОСТИ разрабов и 40я линейка и 12е поколение. потому что насрать на потребителя.
ну не факт - куртка богатый , мож он им занёс )))
мне кажется, что они нам просто плацебо пихают))
Файлы перепаковывают да шейдеры считают, а юзеры потом с лупой ищут отличия
не юзеры а хайповые лицушники гордящиеся тем что им по большому одолжению известно что с с лопаты жрать прилетело, но они и рады это жрать, пусть будет так.
Я за покупку лицензий но против когда с консолей нам прилетает игра которая мало того что стоит фулл-прайс но и портирована на отъебись (прости админ за мат но тут никак бань).
Ноуп, в последнем патче починили освещение в тех местах, где оно работало некорректно, например.
Улучшение и графики и фпс? Звучит как сказка, но ждём.
Да ждём, невозможно игру пройти... даже на минималках🙏🙏🙏
"Naughty Dog стремится устранить оставшиеся ошибки"
Мне кажется, нужно полностью перелопачивать движок игры, чтобы он более грамотно распоряжался ресурсами компьютера (памятью и процессором)
5600x на открытых пространствах долбится в 90-95% с локом на 60 кадров
И в игре какая-то кукурузная загрузка GPU. Мониторинг показывает загрузку 100%, а потребление будто она загружена процентов на 70-80%
Просто руки переломать тем тварям что портом занимались, глядишь другие будут осторожнее и более компетентными.
Проще с такими просто не связываться. Всем руки ломать - никаких ресурсов не хватит.
Хочется верить в то что мой i7 8700k перестанет долбиться то в 80 то в 100 , но это вряд-ли..
потому что уроды, The Last of Us: Part 1 скачал, 300 лет установка шейдоров, ноль оптимизации. ШЛИ ГОДЫ, выпускались патчи. разницы НОЛЬ. простой пример ; возьмите атомик и сравните до и после, сразу видно кому потребитель ДОРОГ И КАК К НЕМУ ОТНОСЯТСЯ.
И что им мешало релиз на пару месяцев сдвинуть? Видимо у Майкрософт переняли фишку с тестерами в виде юзеров. Для себя уже давно понял, что официальный релиз - это как минимум полгода вперед.
чет мне не верится что они смогут сделать что то существенное , я первый раз вижу что бы игруха так проц убивала , максимум пару костылей сделают и всё , в противном случае там нужна настоящая работа
Ничего не поменяется, 100%
ну почему ? Зарплаты вон для этих рукожопов которые не могут да и не хотят в оптимизцию меняются а качество игр да оно как в фоллыче "война никогда не меняется" оптимизация и рукожопость тоже.
эту игру даже торрент не спас она уже просто никому не нужна, ее спасет только если эту недоигру-киношку в 23 году разве что в коллецию, ее время увы прошло