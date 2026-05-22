Prime 1 Studio анонсировала премиальные статуэтки Джоэла, Элли и Топляка по The Last of Us: Part 1

Prime 1 Studio анонсировала две премиальные статуэтки по The Last of Us Part I в масштабе 1/4, воссоздающие культовую сцену в спортзале из главы «Городок Билла». Фигурка Элли высотой 46 см за $1 099 показывает героиню с охотничьим ружьем посреди постапокалиптического окружения с грибами кордицепс. Статуя Джоэла высотой 53 см за $1 399 включает детализированный стенд с рухнувшим баскетбольным кольцом и сменные детали для разных позиций стрельбы.
Оба коллекционных релиза предлагают Bonus-издания с дополнительными элементами. Покупатели Элли получат альтернативную «испуганную» голову, а владельцы Джоэла — дополнительную голову с прямым взглядом и специальный мини-стенд для нее.
В состав новой линейки Real Elite Masterline, помимо Джоэла и Элли, также войдет статуя Топляка (Bloater) за $2 399 — финальной и самой опасной стадии заражения кордицепсом. Его фигура будет представлена на отдельной платформе в виде выломанной двери спортзала. Это позволит фанатам объединить всех трех персонажей и полностью воссоздать масштабную панораму боя из «Городка Билла».
Предзаказы на фигурки стартуют 22 мая 2026 года. Производитель планирует выпустить и доставить статуэтки покупателям в период с конца 2027 года по февраль 2028 года.
А где премиальная фигурка Беллы Рамзи... а вижу, она в роли Топляка
Цены конечно капец, если был бы сильным фанатом то взял
Статуетки, ну очень качественные, но за таокй прайс жаба задушит
Красивые детальные фигурки, но какой толк от этого .....