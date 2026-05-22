Prime 1 Studio анонсировала премиальные статуэтки Джоэла, Элли и Топляка по The Last of Us: Part 1

Prime 1 Studio анонсировала две премиальные статуэтки по The Last of Us Part I в масштабе 1/4, воссоздающие культовую сцену в спортзале из главы «Городок Билла». Фигурка Элли высотой 46 см за $1 099 показывает героиню с охотничьим ружьем посреди постапокалиптического окружения с грибами кордицепс. Статуя Джоэла высотой 53 см за $1 399 включает детализированный стенд с рухнувшим баскетбольным кольцом и сменные детали для разных позиций стрельбы.

Оба коллекционных релиза предлагают Bonus-издания с дополнительными элементами. Покупатели Элли получат альтернативную «испуганную» голову, а владельцы Джоэла — дополнительную голову с прямым взглядом и специальный мини-стенд для нее.

В состав новой линейки Real Elite Masterline, помимо Джоэла и Элли, также войдет статуя Топляка (Bloater) за $2 399 — финальной и самой опасной стадии заражения кордицепсом. Его фигура будет представлена на отдельной платформе в виде выломанной двери спортзала. Это позволит фанатам объединить всех трех персонажей и полностью воссоздать масштабную панораму боя из «Городка Билла».

Предзаказы на фигурки стартуют 22 мая 2026 года. Производитель планирует выпустить и доставить статуэтки покупателям в период с конца 2027 года по февраль 2028 года.