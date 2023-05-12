Производство второго сезона The Last of Us приостановили на фоне забастовки сценаристов. Подготовку к съемкам начали в мае, и авторы уже подбирали актеров на новые роли, но сейчас вся работа поставлена на паузу.
По данным СМИ, сценарий второго сезона еще не готов, и на прослушиваниях актеры зачитывали отрывки из The Last of Us Part 2. Шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн тоже никак не работают над шоу, так как первый присоединился к забастовке. Именно Мейзин выступал главным сценаристом первого сезона. К съемкам по-прежнему планируют приступить в начале 2024 года.
The Last of Us — не первый сериал, на который повлияла забастовка. Так, приостановлены съемки «Очень странных дел», «Разделения» и «Сорвиголовы». Производство «Дома дракона» и «Колец власти» продолжается без сценаристов на площадке.
Производство второго сезона The Last of Us приостановили
Да кому он нахрен нужен
надеюсь, практически все эти "шедевры" закроются в этом году и останется место лишь нормальным проектам, которые создадут люди, что в этом цирке не выступают, а работают вне этой конторки, которая монополизировала рынок и профессию.
Да нет, походу сейчас начнут прогибаться перед этой гейльдией сценаристов и всё вернётся на круги своя...
Это хорошо,может Рамзи за это время успеет пластику сделать)
Как в Робокопе 2 пусть обычного писателя наймут.
это правильно