The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 697 оценок

Производство второго сезона The Last of Us приостановили

Simple Jack
Новости

Производство второго сезона The Last of Us приостановили на фоне забастовки сценаристов. Подготовку к съемкам начали в мае, и авторы уже подбирали актеров на новые роли, но сейчас вся работа поставлена на паузу.

По данным СМИ, сценарий второго сезона еще не готов, и на прослушиваниях актеры зачитывали отрывки из The Last of Us Part 2. Шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн тоже никак не работают над шоу, так как первый присоединился к забастовке. Именно Мейзин выступал главным сценаристом первого сезона. К съемкам по-прежнему планируют приступить в начале 2024 года.

The Last of Us — не первый сериал, на который повлияла забастовка. Так, приостановлены съемки «Очень странных дел», «Разделения» и «Сорвиголовы». Производство «Дома дракона» и «Колец власти» продолжается без сценаристов на площадке.

Кино и сериалы
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Производство второго сезона The Last of Us приостановили

Да кому он нахрен нужен

8
JohnTornton

надеюсь, практически все эти "шедевры" закроются в этом году и останется место лишь нормальным проектам, которые создадут люди, что в этом цирке не выступают, а работают вне этой конторки, которая монополизировала рынок и профессию.

3
Случайный Игрок

Да нет, походу сейчас начнут прогибаться перед этой гейльдией сценаристов и всё вернётся на круги своя...

0
golab42

Это хорошо,может Рамзи за это время успеет пластику сделать)

2
tvorog8088

Как в Робокопе 2 пусть обычного писателя наймут.

1
Pebbles

это правильно

0