Производство второго сезона The Last of Us приостановили на фоне забастовки сценаристов. Подготовку к съемкам начали в мае, и авторы уже подбирали актеров на новые роли, но сейчас вся работа поставлена на паузу.

По данным СМИ, сценарий второго сезона еще не готов, и на прослушиваниях актеры зачитывали отрывки из The Last of Us Part 2. Шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн тоже никак не работают над шоу, так как первый присоединился к забастовке. Именно Мейзин выступал главным сценаристом первого сезона. К съемкам по-прежнему планируют приступить в начале 2024 года.

The Last of Us — не первый сериал, на который повлияла забастовка. Так, приостановлены съемки «Очень странных дел», «Разделения» и «Сорвиголовы». Производство «Дома дракона» и «Колец власти» продолжается без сценаристов на площадке.