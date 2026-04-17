Разработчик оригинальной The Last of Us раскритиковал ремейк - "мою работу просто удалили"

Один из создателей оригинальной The Last of Us резко высказался о ремейке игры, заявив, что новая версия фактически стерла результаты его труда.

Бывший дизайнер боевой системы Бенсон Рассел, работавший в Naughty Dog до 2015 года, признался, что остался крайне недоволен тем, как была переработана The Last of Us Part I. По его словам, в ремейке полностью изменили боевые сцены и связанные с ними механики, над которыми он лично трудился в оригинале.

Разработчик отметил, что в новой версии были заново созданы практически все элементы геймплея, включая скрипты и расположение противников. Это, по его мнению, равносильно полному удалению оригинальной работы.

Особое недовольство вызывает тот факт, что ремейк позиционируется как «окончательная версия» игры. Рассел считает, что такой подход обесценивает вклад команды, создавшей оригинал.

При этом он уточнил, что не выступает против ремастеров в целом — если речь идет об улучшении графики без серьезных изменений. Однако в случае с полной переработкой, как он считает, возникает риск «переписать историю» проекта.