Ремейк The Last of Us Part 1 получил поддержку PS5 Pro с патчем 2.00

Команды PlayStation Studios, судя по всему, начали выкладывать обновления, которые добавят поддержку PS5 Pro в различные эксклюзивы в преддверии запуска консоли 7 ноября. Среди них - ремейк The Last of Us Part 1, который несколько часов назад получил патч 2.00, добавляющий новый графический режим, откалиброванный под новую консоль, а также ряд других исправлений.

Во-первых, если говорить о PS5 Pro, то, согласно примечаниям к обновлению, игра будет поддерживать PlayStation Spectral Super Resolution для нового графического режима «Pro», который обеспечит нативное разрешение 1440p, масштабированное до 4K с помощью PSSR, при 60 fps. Также будут доступны и старые режимы «Качество» и «Производительность», которые на PS5 Pro обеспечат «более плавную работу и более высокую частоту кадров, по сравнению с оригинальной PS5».

В патче, как уже было упомянуто, не только добавлена поддержка PS5 Pro для The Last of Us Part 1, но и устранены некоторые ошибки. В частности, исправлена ошибка, из-за которой некоторые главы нельзя было запустить в режиме «Новая игра+» в режиме выбора главы.

Также были исправлены проблемы, из-за которых порой возникала ошибка синхронизации сохранений для коллекции артефактов игрока, что не давало возможности получить некоторые трофеи, и зацикливание частоты кадров на 40 fps при игре в 4K на экране с поддержкой VRR. Также был исправлен ряд более и менее известных ошибок, связанных с некоторыми разделами игры. Чтобы узнать все подробности, можно ознакомиться с официальными патч-нотами 2.00 здесь.

Кроме того, несколько часов назад The Last of Us Part 2 Remastered получила обновление, добавляющее поддержку PS5 Pro.