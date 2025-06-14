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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.8 7 781 оценка

Ровно 12 лет назад на PlayStation 3 вышла The Last of Us - одна из самых знаковых игр в истории индустрии

Solstice Solstice

Экшен от студии Naughty Dog стал настоящим культурным явлением, покорив критиков и игроков своей взрослой драмой, мощной постановкой и глубокими персонажами.

История Джоэла и Элли в постапокалиптическом мире, охваченном грибковым заражением, задала новую планку для нарратива в видеоиграх.

The Last of Us получила множество наград, включая титул «Игра года», и положила начало целой франшизе — сиквел, ремейк и успешный сериал от HBO.

Игра до сих пор остаётся символом эмоционального и сюжетного мастерства в интерактивной форме.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
R01Adil

Шедевр

22
Neco-Aheron

А потом вышла вторая часть... Игра которая развила шизу Дракмана

20
HellowRainbow

Первая создавалась во многом Стрейли

2
Человек-Анекдот

одна из душнейших

13
Vilgefortz93

По мне, игра очень переоценена. Она хорошая, на очень высоком уровне, но не более.

10
A E

на трейтьей плойке это было самое нескучное кинцо

1
MixedTidus

Коридорное кинцо с элементами шутера , геймплей может и в прошлых годах , когда эксклюзив имел огромный приоритет, был интересен. сейчас уже нет, игра выглядит B категории

6
mongol312

я тоже чет не проникся этой историей на ПК-версии. Этому сценарному приемчику - ГГ брутальный мужик+ребенок-напарник в кино сто лет в обед, с чего там все ахали и восхищались, хз. Леона с Матильдой Элли с Джоэлом все равно не переплюнули, только те были гораздо раньше, а до и после них это обсасывали десятки раз, из последних разве что Логана можно сравнить, как более-менее.

5
Tiger Goose

В третьей части выяснится, что дрожание рук Элли в The Last of Us Part II на самом деле было не проявлением панических атак, а признаком её мутации, и в конечном итоге она превратилась в Тирана, устранить которого направили агентов FEDRA, подозрительно похожих на Леона Кеннеди и Аду Вонг.

8
hpi

Третьей не будет.

Maksim_33rus hpi

будет поверь

PeakyUrias

одна из самых переоцененных игр

6
K0t Felix

Игра входит в мой Top 3 лучших игр

4
AndruhaGruz
3
Mr_Dude090
JackReacher

Недавно перепрошел ремейк на ПК с диким кайфом, еще и платину выбил.
Пока во вторую часть играть нет желания. В свое время прошел ее на пс4 и конечно там шикарный геймплей, графон и всякое внимание к мелочам, анимации нереально прооработанные, но из-за того, что знаю какие события там развернутся, пока как-то морально не готов.

2
Mr_Dude090
Ровно 12 лет назад на PlayStation 3 вышла The Last of Us - одна из самых знаковых игр в истории индустрии
1
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