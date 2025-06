Ровно 12 лет назад на PlayStation 3 вышла The Last of Us - одна из самых знаковых игр в истории индустрии

Экшен от студии Naughty Dog стал настоящим культурным явлением, покорив критиков и игроков своей взрослой драмой, мощной постановкой и глубокими персонажами.

История Джоэла и Элли в постапокалиптическом мире, охваченном грибковым заражением, задала новую планку для нарратива в видеоиграх.

The Last of Us получила множество наград, включая титул «Игра года», и положила начало целой франшизе — сиквел, ремейк и успешный сериал от HBO.

Игра до сих пор остаётся символом эмоционального и сюжетного мастерства в интерактивной форме.