Ровно 12 лет назад на PlayStation 3 вышла The Last of Us - одна из самых знаковых игр в истории индустрии

Экшен от студии Naughty Dog стал настоящим культурным явлением, покорив критиков и игроков своей взрослой драмой, мощной постановкой и глубокими персонажами.
История Джоэла и Элли в постапокалиптическом мире, охваченном грибковым заражением, задала новую планку для нарратива в видеоиграх.
The Last of Us получила множество наград, включая титул «Игра года», и положила начало целой франшизе — сиквел, ремейк и успешный сериал от HBO.
Игра до сих пор остаётся символом эмоционального и сюжетного мастерства в интерактивной форме.
Шедевр
А потом вышла вторая часть... Игра которая развила шизу Дракмана
Первая создавалась во многом Стрейли
одна из душнейших
По мне, игра очень переоценена. Она хорошая, на очень высоком уровне, но не более.
на трейтьей плойке это было самое нескучное кинцо
Коридорное кинцо с элементами шутера , геймплей может и в прошлых годах , когда эксклюзив имел огромный приоритет, был интересен. сейчас уже нет, игра выглядит B категории
я тоже чет не проникся этой историей на ПК-версии. Этому сценарному приемчику - ГГ брутальный мужик+ребенок-напарник в кино сто лет в обед, с чего там все ахали и восхищались, хз. Леона с Матильдой Элли с Джоэлом все равно не переплюнули, только те были гораздо раньше, а до и после них это обсасывали десятки раз, из последних разве что Логана можно сравнить, как более-менее.
В третьей части выяснится, что дрожание рук Элли в The Last of Us Part II на самом деле было не проявлением панических атак, а признаком её мутации, и в конечном итоге она превратилась в Тирана, устранить которого направили агентов FEDRA, подозрительно похожих на Леона Кеннеди и Аду Вонг.
Третьей не будет.
будет поверь
одна из самых переоцененных игр
Игра входит в мой Top 3 лучших игр
Недавно перепрошел ремейк на ПК с диким кайфом, еще и платину выбил.
Пока во вторую часть играть нет желания. В свое время прошел ее на пс4 и конечно там шикарный геймплей, графон и всякое внимание к мелочам, анимации нереально прооработанные, но из-за того, что знаю какие события там развернутся, пока как-то морально не готов.