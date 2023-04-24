Русская оператор Ксения Середа будет номинирована на "Эмми" от HBO

HBO планирует номинировать операторов Эбена Болтера и Ксению Середу на премию Эмми" за их работы для сериала "Одни из нас" (по игре The Last of Us).
Ксения будет выдвинута каналом за съемки первой серии (она работала над эпизодами 1,2 и 7), а Эбен - за третий эпизод (он был задействован в работе над 3,4 и 5 эпизодами), сообщает Variety.
Съемки второго сезона стартуют только в конце 2024 года. Возможно, у шоу будет более двух сезонов.
Первый сезон был с интересом воспринят зрителями и по числу просмотров обошел "Дом Дракона".
Лучше сыграть еще раз в игру, чем смотреть этот фильм. Хотя, надо признать, что Дон, понимаете наш, Педро Паскалевич сыграл весьма неплохо. Чего не могу сказать о Белле Рэмзи
хорошая идея
Минусы на посте, плохо снимала?
Минусы или потому что сериал ну или потому что она не совсем русская(Середа, это не Среда).