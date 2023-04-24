The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 475 оценок

Русская оператор Ксения Середа будет номинирована на "Эмми" от HBO

Simple Jack
Новости

HBO планирует номинировать операторов Эбена Болтера и Ксению Середу на премию Эмми" за их работы для сериала "Одни из нас" (по игре The Last of Us).

Ксения будет выдвинута каналом за съемки первой серии (она работала над эпизодами 1,2 и 7), а Эбен - за третий эпизод (он был задействован в работе над 3,4 и 5 эпизодами), сообщает Variety.

Съемки второго сезона стартуют только в конце 2024 года. Возможно, у шоу будет более двух сезонов.

Первый сезон был с интересом воспринят зрителями и по числу просмотров обошел "Дом Дракона".

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СМИ: Второй сезон The Last of Us начнут снимать в этом году
Комментарии: 4
Ваш комментарий
bubenson

Лучше сыграть еще раз в игру, чем смотреть этот фильм. Хотя, надо признать, что Дон, понимаете наш, Педро Паскалевич сыграл весьма неплохо. Чего не могу сказать о Белле Рэмзи

4
vabolshakov

хорошая идея

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Минусы на посте, плохо снимала?

0
erkins007

Минусы или потому что сериал ну или потому что она не совсем русская(Середа, это не Среда).

0