The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 479 оценок

Русская операторша Ксения Середа будет номинирована на "Эмми" от HBO

Simple Jack
Новости

HBO планирует номинировать операторов Эбена Болтера и Ксению Середу на премию Эмми" за их работы для сериала "Одни из нас" (по игре The Last of Us).

Ксения будет выдвинута каналом за съемки первой серии (она работала над эпизодами 1,2 и 7), а Эбен - за третий эпизод (он был задействован в работе над 3,4 и 5 эпизодами), сообщает Variety.

Съемки второго сезона стартуют только в конце 2024 года. Возможно, у шоу будет более двух сезонов.

Первый сезон был с интересом воспринят зрителями и по числу просмотров обошел "Дом Дракона".

Кино и сериалы
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
bubenson

Лучше сыграть еще раз в игру, чем смотреть этот фильм. Хотя, надо признать, что Дон, понимаете наш, Педро Паскалевич сыграл весьма неплохо. Чего не могу сказать о Белле Рэмзи

14
vabolshakov

хорошая идея

1
jatyt

Может, всё таки, "русский оператор"? Или "операторша". Вы уж определитесь со своими феминитивами.

2
syberroma

А чё так заминусили тему, операторская работа в сериале на уровне, как мне кажется, а вообще порадуюсь то что это была Русская или из родом России.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Минусы на посте, плохо снимала?

-1
erkins007

Минусы или потому что сериал ну или потому что она не совсем русская(Середа, это не Среда).

-4
Aellie erkins007

Русская она.

-3
RkeeppeR
Русская оператор Ксения Середа будет номинирована на "Эмми" от HBO

Русская оператор, мммммм, А че феминитивы не использовали?

-1
Shakhburz

Оператор не склоняется, и правильно будет - русский оператор, а баба или мужик не имеет значения. И феминитив здесь вообще не к месту.

0
RkeeppeR Shakhburz

Ну во первых это итак понятно как правильно, а во вторых в наше время все любят феминитивы использовать везде где не надо. Я об этом и имел ввиду.

-1
Shakhburz RkeeppeR

С этим я согласен, тренд

-1
Aellie

Приятно, и сериал хороший. Операторская работа, кстати, важнее, чем кажется.

-1