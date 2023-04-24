Русская операторша Ксения Середа будет номинирована на "Эмми" от HBO

HBO планирует номинировать операторов Эбена Болтера и Ксению Середу на премию Эмми" за их работы для сериала "Одни из нас" (по игре The Last of Us).

Ксения будет выдвинута каналом за съемки первой серии (она работала над эпизодами 1,2 и 7), а Эбен - за третий эпизод (он был задействован в работе над 3,4 и 5 эпизодами), сообщает Variety.

Съемки второго сезона стартуют только в конце 2024 года. Возможно, у шоу будет более двух сезонов.

Первый сезон был с интересом воспринят зрителями и по числу просмотров обошел "Дом Дракона".