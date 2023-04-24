Русская операторша Ксения Середа будет номинирована на "Эмми" от HBO

HBO планирует номинировать операторов Эбена Болтера и Ксению Середу на премию Эмми" за их работы для сериала "Одни из нас" (по игре The Last of Us).
Ксения будет выдвинута каналом за съемки первой серии (она работала над эпизодами 1,2 и 7), а Эбен - за третий эпизод (он был задействован в работе над 3,4 и 5 эпизодами), сообщает Variety.
Съемки второго сезона стартуют только в конце 2024 года. Возможно, у шоу будет более двух сезонов.
Первый сезон был с интересом воспринят зрителями и по числу просмотров обошел "Дом Дракона".
Лучше сыграть еще раз в игру, чем смотреть этот фильм. Хотя, надо признать, что Дон, понимаете наш, Педро Паскалевич сыграл весьма неплохо. Чего не могу сказать о Белле Рэмзи
хорошая идея
Может, всё таки, "русский оператор"? Или "операторша". Вы уж определитесь со своими феминитивами.
А чё так заминусили тему, операторская работа в сериале на уровне, как мне кажется, а вообще порадуюсь то что это была Русская или из родом России.
Минусы на посте, плохо снимала?
Минусы или потому что сериал ну или потому что она не совсем русская(Середа, это не Среда).
Русская она.
Русская оператор, мммммм, А че феминитивы не использовали?
Оператор не склоняется, и правильно будет - русский оператор, а баба или мужик не имеет значения. И феминитив здесь вообще не к месту.
Ну во первых это итак понятно как правильно, а во вторых в наше время все любят феминитивы использовать везде где не надо. Я об этом и имел ввиду.
С этим я согласен, тренд
Приятно, и сериал хороший. Операторская работа, кстати, важнее, чем кажется.