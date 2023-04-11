Щелкуны пилоты? В небе постапокалиптической The Last of Us: Part 1 заметили самолёт

Пользователь meteors77 при игре в The Last of Us: Part 1 обратил внимание на странную сцену с необычным объектом в небе. Учитывая постапокалиптический сеттинг и упадок человечества, видеть подобное в игре, как минимум, странно.
Пользователи предположили, что разработчики просто хотели сэкономить ресурсы и использовали готовые наработки из Uncharted. Впрочем, другие пользователи считают, что цивилизация вполне могла уцелеть и полеты на самолете в мире The Last of Us вполне уместны
Что же до плачевного технического состояния ПК-версии — на прошлой неделе разработчики выпустили первый крупный патч. А на этой неделе должен выйти следующий.
Ну по ходу из Мексики люди по прежнему летают на самолётах в Канаду. Только в сша настал "каменный век".🤣
Режиссёр "Трои" одобряет.
вот момент кстати
Тупей заголовка по этой теме и не написать. -_-
Бывает и такое)
Это не самолёт, это Супермен по делам пролетал.
И по пути пустил трассер))
Ну, вспомните сериал. Там над Бостоном вообще вертолеты летают и судя по тому как именно, ради патруля. В мире где крайне ограниченные ресурсы, включая топливо. Угу. Как же
Это следы бомбера. Полетел бомбить районы, кишащие зомбачьем.)
Это птица? Это самолёт? Нет, это разрабы ленивые жёпы!🤦♂️
А в целом прикольно, добавляет живости миру, типа там другие выжившие летят с кАнАды где снега и зомбаки медленные, по этому больше техники удалось сохранить. 🤔
Нужно каждый день про эти самолеты писать. Одной новости мало было.
Ну так, страна большая, а мир огромен. Где-то могли приспособиться лучше.
Это Летучий голландец! Вы шо?