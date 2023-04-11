The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 215 оценок

Щелкуны пилоты? В небе постапокалиптической The Last of Us: Part 1 заметили самолёт

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butcher69
Новости

Пользователь meteors77 при игре в The Last of Us: Part 1 обратил внимание на странную сцену с необычным объектом в небе. Учитывая постапокалиптический сеттинг и упадок человечества, видеть подобное в игре, как минимум, странно.

Пользователи предположили, что разработчики просто хотели сэкономить ресурсы и использовали готовые наработки из Uncharted. Впрочем, другие пользователи считают, что цивилизация вполне могла уцелеть и полеты на самолете в мире The Last of Us вполне уместны

Что же до плачевного технического состояния ПК-версии — на прошлой неделе разработчики выпустили первый крупный патч. А на этой неделе должен выйти следующий.

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The Last of Us Part 1 получит новое обновление для ПК и PS5 уже на этой неделе
The Last of Us Part 1 получит новое обновление для ПК и PS5 уже на этой неделе
Комментарии: 14
Ваш комментарий
lucsses

Ну по ходу из Мексики люди по прежнему летают на самолётах в Канаду. Только в сша настал "каменный век".🤣

14
Tiktotayou124

Режиссёр "Трои" одобряет.

6
FlexGum
Спойлер

вот момент кстати

10
Executor666

Тупей заголовка по этой теме и не написать. -_-

3
ONEEX

Бывает и такое)

0
Staphylococcus XX

Это не самолёт, это Супермен по делам пролетал.

0
Dr_Drift_RU

И по пути пустил трассер))

3
PolGhost

Ну, вспомните сериал. Там над Бостоном вообще вертолеты летают и судя по тому как именно, ради патруля. В мире где крайне ограниченные ресурсы, включая топливо. Угу. Как же

0
kolinmah

Это следы бомбера. Полетел бомбить районы, кишащие зомбачьем.)

0
Razox

Это птица? Это самолёт? Нет, это разрабы ленивые жёпы!🤦‍♂️

А в целом прикольно, добавляет живости миру, типа там другие выжившие летят с кАнАды где снега и зомбаки медленные, по этому больше техники удалось сохранить. 🤔

0
WARWAR556

Нужно каждый день про эти самолеты писать. Одной новости мало было.

-1
Aellie

Ну так, страна большая, а мир огромен. Где-то могли приспособиться лучше.

-1
AndruhaGruz
-1
СССР2

Это Летучий голландец! Вы шо?

-3