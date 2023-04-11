Щелкуны пилоты? В небе постапокалиптической The Last of Us: Part 1 заметили самолёт ©

Пользователь meteors77 при игре в The Last of Us: Part 1 обратил внимание на странную сцену с необычным объектом в небе. Учитывая постапокалиптический сеттинг и упадок человечества, видеть подобное в игре, как минимум, странно.

Пользователи предположили, что разработчики просто хотели сэкономить ресурсы и использовали готовые наработки из Uncharted. Впрочем, другие пользователи считают, что цивилизация вполне могла уцелеть и полеты на самолете в мире The Last of Us вполне уместны

Что же до плачевного технического состояния ПК-версии — на прошлой неделе разработчики выпустили первый крупный патч. А на этой неделе должен выйти следующий.