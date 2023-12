Сериал "Одни из нас" стал лучшим телевизионным проектом в 2023 году по мнению зрителей

Экранизация The Last of Us от HBO продолжает уверенно забирать главные награды этого года. Совсем недавно сериал по мотивам игры Naughty Dog оказался в списке лучших проектов по версии авторитетного портала IndieWire. Уже сегодня он чествует победу в зрительской категории. "Одни из нас" стал самым лучшим сериалом 2023 года среди пользователей.

Очередную награду сериал по мотивам The Last of Us получил от популярной площадки IMDb. Портал проанализировал статистику просмотров всех вышедших проектов в этом году и, как оказалось, экранизация игры привлекает самое большое внимание даже спустя год после премьеры первого эпизода.

"Одни из нас" стал самым большим телевизионным проектом этого года и неизбежно завоевал звание лучшего сериала 2023 года во всем мире. Шоу помогло Педро Паскалю стать главной суперзвездой, а другие актеры сериала получили невероятный прилив фанатов после своего участия в экранизации. Популярность проекта обходит даже такие популярные кинофраншизы, как "Звездные Войны", не говоря уже о других менее всеобщих проектах.

На IMDb также была отмечена другая экранизация. Киноадаптация Five Nights at Freddy's заняла седьмое место в топ-10 самых популярных фильмов этого года.

Что касается сериала The Last of Us, шоу официально продлили на второй сезон. Съемки продолжения должны начаться уже в начале следующего года.