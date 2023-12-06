Сериал "Одни из нас" стал лучшим телевизионным проектом в 2023 году по мнению зрителей

Экранизация The Last of Us от HBO продолжает уверенно забирать главные награды этого года. Совсем недавно сериал по мотивам игры Naughty Dog оказался в списке лучших проектов по версии авторитетного портала IndieWire. Уже сегодня он чествует победу в зрительской категории. "Одни из нас" стал самым лучшим сериалом 2023 года среди пользователей.
Очередную награду сериал по мотивам The Last of Us получил от популярной площадки IMDb. Портал проанализировал статистику просмотров всех вышедших проектов в этом году и, как оказалось, экранизация игры привлекает самое большое внимание даже спустя год после премьеры первого эпизода.
"Одни из нас" стал самым большим телевизионным проектом этого года и неизбежно завоевал звание лучшего сериала 2023 года во всем мире. Шоу помогло Педро Паскалю стать главной суперзвездой, а другие актеры сериала получили невероятный прилив фанатов после своего участия в экранизации. Популярность проекта обходит даже такие популярные кинофраншизы, как "Звездные Войны", не говоря уже о других менее всеобщих проектах.
На IMDb также была отмечена другая экранизация. Киноадаптация Five Nights at Freddy's заняла седьмое место в топ-10 самых популярных фильмов этого года.
Что касается сериала The Last of Us, шоу официально продлили на второй сезон. Съемки продолжения должны начаться уже в начале следующего года.
русалка обошла джона уика? бредятина, а не топ. такое ощущение, что imdb сам оценки накручивает
Чем он там лучший , может быть - "лучший из худших" ????)))
Всё остальное настолько чудовищное дерьмо или зрители совсем достоинство потеряли и уже хавают что угодно?
Ну так, еще так скромно. Ведь сериал поднимает такие важные проблемы и отображает мнение большенства.
Судя по топам блога. Год был плохой.
Хоть в одном из этих сериалов нет представителя ЛГБТ?
с самой страшной актрисой, тем более полный мискаст Элли.
И правда странный выбор, учитывая, что в топе есть сериалы "Медведь" и "Тед Лассо", которые на западе не облизал разве что ленивый.
Про топ фильмов даже говорить ничего не хочется, в него половина фильмов непонятно по какому принципу отбиралась.
Ну эти фильмы как раз логично что в топе, кроме русалки и флеша, Оппенгеймер заслуженно на 1 месте
Ну да, ну да ахахахха очень смешно)
Привет, HBO. Это я, твой единственный зритель. На протяжении многих лет я создавал иллюзию того, что твои сериалы смотрят много людей. Но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов.
Заслуженно, шикарный сериал. Не нравится он только тем, кто не смотрел.
Он стал не плохой теле. адаптацией игрового сюжета, но уж точно не "лучшим телевизионным проектом в 2023"
Он получился не"неплохой" адаптацией игрового сюжета, а отвратительной и причина даже не в лютом мисткасте
Ну если сравнивать с другими попытками игровых адаптаций в кино, то у мня TLoU не вызвал катастрофический рвотный рефлекс )
А какой вызвал? Наверное неудержимый рвотный рефлекс)
Даже средний фильм по анчу - шедевр, по сравнению с сериальным ластовазовским мусором.
Ну самый первые рефлекс это RE с Милой Йовович, до сих пор не могу это развидеть, а так изна*иловать сценарий популярной и любимой игры это преступление с высшей мерой наказания. Потом ещё был - Дум, Бладрейн, Во имя короля, Кредо убийцы, и ещё наверно с десяток которые уже слава богу забыл ))
Ну ластовасовский мусор как раз на уровне Уве Болла, если не ниже