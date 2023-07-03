Сериал The Last of Us одержал сразу пять наград от критиков на TCA 2023

Экранизация игры The Last of Us в виде сериала от HBO продолжает оставаться в центре внимание даже после выхода финальной серии первого сезона. Шоу крайне легко завоевывает награды на разных престижных мероприятиях , а совсем недавно сериал одержал победу сразу в пяти номинациях на Премии Ассоциации телевизионных критиков (TCA 2023), где высоко оценили драматичный сюжет.
Критики очень высоко оценили сериал The Last of Us, присудив ему победу в главной номинации TCA 2023. Шоу Крейга Мейзина и Нила Дракманна было присвоено звание "Программа года", которому удалось опередить "Андор", "Медведь" и "Лучше звоните Солу". Вместе с этим отдельной похвалы получил драматический аспект сериала и исполнители главных ролей в лице Педро Паскаля и Беллы Рамзи.
Все победы The Last of Us на TCA 2023:
- Программа года
- Премия за выдающиеся достижения в драме
- Премия за лучшую новую программу
- Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в драме: Педро Паскаль
- Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в драме: Белла Рамзи
Сериал по мотивам The Last of Us официально продлен на несколько сезонов. Как ожидается, второй сезон станет экранизацией событий из The Last of Us: Part 2 и выйдет не раньше 2024 года. Прямо сейчас авторы шоу занимаются написанием сценария.
Получил награды за:
самые чёрные негры;
самые гейские геи;
самая Белла Рамзи как амбассадор кордицепса;
самая кинопародия на игрофильм.
Игра огонь, а сериал толерастнутое днище.
В нынешнее время разного рода награды дают не за реальные достижения: сюжет, игра актеров, спецэффекты, а за наличие разного рода толерастии в "фильмах". И чем больше недомужиков или "несчастных трансвеститов, которые страдают от недопонимания", тем больше наград и похвал. Повесточка.
Может всё-таки "получил", а не "одержал" пять наград, в заголовке?
Ну или взять фразу прямо из текста - "одержал победу сразу в пяти номинациях"
Нет, он именно что получил. Одержать победу в честной борьбе ему не суждено.
Прочитай заголовок статьи)
Да то ерунда. У нас блогеры жить пещера и не уметь спрягать и склонять слово, ай-яй-яй, блогеры глупость!
"одержал сразу пять наград" - мдааааа может получил? или завоевал?
Тут надо смотреть, какие были конкуренты.
За что, лол, чисто все слизали с игры и слизали гораздо хуже чем было в игре, про гоблина элли вообще молчу
за 3 серию наверное
Замечательный сериал. Жаль, в Steam нет нормальной скидки на игру и придётся ещё долго ждать.
С Janekste не сосётесь часом в перерывах между либерастическими алко-рейвами?