Сериал The Last of Us одержал сразу пять наград от критиков на TCA 2023

Экранизация игры The Last of Us в виде сериала от HBO продолжает оставаться в центре внимание даже после выхода финальной серии первого сезона. Шоу крайне легко завоевывает награды на разных престижных мероприятиях , а совсем недавно сериал одержал победу сразу в пяти номинациях на Премии Ассоциации телевизионных критиков (TCA 2023), где высоко оценили драматичный сюжет.

Критики очень высоко оценили сериал The Last of Us, присудив ему победу в главной номинации TCA 2023. Шоу Крейга Мейзина и Нила Дракманна было присвоено звание "Программа года", которому удалось опередить "Андор", "Медведь" и "Лучше звоните Солу". Вместе с этим отдельной похвалы получил драматический аспект сериала и исполнители главных ролей в лице Педро Паскаля и Беллы Рамзи.

Все победы The Last of Us на TCA 2023:

Программа года

Премия за выдающиеся достижения в драме

Премия за лучшую новую программу

Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в драме: Педро Паскаль

Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в драме: Белла Рамзи

Сериал по мотивам The Last of Us официально продлен на несколько сезонов. Как ожидается, второй сезон станет экранизацией событий из The Last of Us: Part 2 и выйдет не раньше 2024 года. Прямо сейчас авторы шоу занимаются написанием сценария.