Шоураннер "Одни из нас" Крейг Мэйзин назвал причины провала адаптаций видеоигр

Долгожданная экранизация видеоигры «Одни из нас», эпизоды которой выходили на HBO Max, была одним из самых просматриваемых сериалов платформы. Однако успех проекта заставил шоураннера Крейга Мэйзина беспокоиться насчёт других адаптаций игр.

В подкасте «Happy Sad Confused» с Джошем Горовицем Мейзин отметил, существуют отличные видеоигры, экранизации которых могут обернуться провалом. Причина — эти материалы не подходят для адаптации.

«Либо в играх полно настолько запутанного сюжета, что вы оказываетесь погребённым под ним, либо главный герой — безликий, безгласный шифр, либо в истории не хватает важных взаимоотношений, либо сам игровой процесс сосредоточен на высоком фэнтези или научной фантастике до такой степени, что он становится оторванным от реальности и зрителя», — подчёркивает шоураннер.

При этом Мэйзин оптимистично смотрит на сами попытки адаптировать видеоигры в формате кино или сериала. Важным компонентом успеха он считает искреннюю любовь к исходному материалу, передаёт The Direct.

«Единственное, что, я думаю, мы определённо преодолели, это проблемы видеоигр, адаптируемых людьми, которым они на самом деле безразличны. Думаю, с этим покончено. <…> Любимая история с любимыми персонажами — вот что важно, чтобы люди могли полюбить эти проекты ещё до их появления на свет. В этом случае есть все шансы на успех», — предполагает Мэйзин.

Что касается экранизации игры «Одни из нас», создатели настроены на разработку нескольких сезонов. По словам исполнительницы главной роли Беллы Рамси, продолжение обещает стать ещё мрачнее, чем прошлый сезон.