Шоураннер "Одни из нас" Крейг Мэйзин назвал причины провала адаптаций видеоигр

Долгожданная экранизация видеоигры «Одни из нас», эпизоды которой выходили на HBO Max, была одним из самых просматриваемых сериалов платформы. Однако успех проекта заставил шоураннера Крейга Мэйзина беспокоиться насчёт других адаптаций игр.
В подкасте «Happy Sad Confused» с Джошем Горовицем Мейзин отметил, существуют отличные видеоигры, экранизации которых могут обернуться провалом. Причина — эти материалы не подходят для адаптации.
«Либо в играх полно настолько запутанного сюжета, что вы оказываетесь погребённым под ним, либо главный герой — безликий, безгласный шифр, либо в истории не хватает важных взаимоотношений, либо сам игровой процесс сосредоточен на высоком фэнтези или научной фантастике до такой степени, что он становится оторванным от реальности и зрителя», — подчёркивает шоураннер.
При этом Мэйзин оптимистично смотрит на сами попытки адаптировать видеоигры в формате кино или сериала. Важным компонентом успеха он считает искреннюю любовь к исходному материалу, передаёт The Direct.
«Единственное, что, я думаю, мы определённо преодолели, это проблемы видеоигр, адаптируемых людьми, которым они на самом деле безразличны. Думаю, с этим покончено. <…> Любимая история с любимыми персонажами — вот что важно, чтобы люди могли полюбить эти проекты ещё до их появления на свет. В этом случае есть все шансы на успех», — предполагает Мэйзин.
Что касается экранизации игры «Одни из нас», создатели настроены на разработку нескольких сезонов. По словам исполнительницы главной роли Беллы Рамси, продолжение обещает стать ещё мрачнее, чем прошлый сезон.
Либо кто-то просто не умеет снимать интересное кино.
Да не, бред какой-то.
Вообще, я думал, виноваты белые гетеросексуальные спермобаки
Ну думаю одна из важных причин, это брать на роль ВООБЩЕ не похожих ни на что главных героев!! ПОЛНОСТЬЮ портить главных героев в сериалах, фильмах! Ладно ведьмак есть книга, там не все, ну часть героев не такие, как в игре! Ну The Last of Us испортили наверно всех, Джоэл наверно чуток похож..
В Ведьмаке Геральт, Йеннифер, Цири и Лютик вполне по сериалу прошли хороший каст, да и в играх тоже получились хорошо. В экранизации "Одни из нас" только с Джоэлом угадали, позвав Педро Паскаля, хотя там куча других кандидатов была ничуть не хуже, но Педро - так Педро. Чего уж нельзя сказать об исполнительнице роли Элли... далеко не самый удачный выбор, лучше б взяли актрису, которая снялась в роли Цири
Йеннифер в книге, мулаткой была??
Либо тупорылый шоураннер/режиссёр/продюсер/сценарист не может понять, что нужно снимать адаптацию, а не дерьмо где от игровых персонажей или событий одно название. Не говоря уже о том, что игры это не книги, в играх есть чётко "нарисованные" персонажи и если ты берёшь на роль абсолютно непохожего человека то это уже провал, каким бы там гениальным сценарий и постановка не были. Фанаты засрут, а не фанатам эти адаптации на хер не упали.
Да ладно, хорошо поставленный фильм всегда будет потенциально успешным, а фанатам всегда сложно угодить полностью, ведь их фанатизм как раз и мешает без предвзятости получить удовольствие от просто хорошего кино. Если персонаж не похож внешне или своей игрой это одна проблема, при чем не такая серьёзная, как другая, когда переписывают лор на иной лад просто потому что так захотел режиссер/сценарист и т.д., как пример можно привести параллель - лор-френдли моды к играм куда более популярны нежели чьи-то влажные неканоничные фантазии
нет просто те кто адаптируют начинают лепить отсебятину либо в угоду повестке либо они думают что умнее и в итог выходит то что не нужно фанатам вот взять Ведьмак сделали колдуний страшными неграми алкаголичьками со второй стадией ожирения , какие-то монолиты и лютик гей ,шлюхи в Каэр морхене . а одни из нас там те же проблемы Элли покер фейс Мандолорец который так прирос к этому образу ч то в ином его не видно . как снимать нормально просто снимайте следуя источнику и все
Шон Бин:говорит что нельзя просто так и снять нормально
Ведьмак - не экранизация игры. А создателям сериала будет дело до суда, если одни белые будут в сериале, ибо приходящих на кастинг всех небелых будут отправлять назад, откуда пришли. Вот им и дают роли, даже если они их не гребут - мне вот лично Фрингилья из сериала не нравится именно из-за какой-то несуразной актёрской игры (которой вообще-то и нет), и её излишнего пафоса в диалогах. Ну а по поводу Лютика - а чёрт его знает, такая личность - с чего б ему не быть бисексуалом? Уже в игре (в третьей части) затронули тему его беспорядочных связей, там и мужик так же был. Так что это было задолго до новой экранизации
Мой им совет: растяните третью серию сериала на 10 сезонов, я даже названия придумал "Урожай клубники", "Игра на флейте", " Дымоход"...
Мне вот интересно у вас кто вспоминает 3 серию в одном месте что-ли свербит?Скрытые фантазии,влажные мечты так же хотите клубники поесть?По-моему все нормальные люди посмотрели и забыли или перемотали как я и нет проблем.
у тебя эта серия на репите стоит
О, еще один латентный. Хотя, поп же, что с вас взять.
Да ты хоть на г.вно изойди всё равно я вас (фанатов ЛГБТ) за нормальных людей считать не буду
Ну, экранизировать игру, которая изначально снималась, как фильм, много не надо, они и перенесли ее в сериал практически покадрово. Это как экранизировать игры Quantic Dream, все уже готово.
А я вот до сих пор в недоумении, как "это"(боюсь назвать это адаптацией, сори) вообще возымела успех, у меня просто волосы дыбом. Зрителей откровенно кормят дерьмом, а они и рады.
Одна из причин - обязательный контент в стиле "серия номер 3"
Причина кроется вот тут...
а тут все просто. мне кажется в играх ОЧЕНЬ мало гомосексуализма. поэтому когда авторы хотят добавить важных взаимоотношений в сериал, например долбящихся в дёсны Билла и Френка, зритель этот безликий безгласый шифр не разгадывает, и им это кажется оторванным от реальности.