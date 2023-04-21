СМИ: Второй сезон The Last of Us начнут снимать в этом году

Съемки второго сезона The Last of Us от HBO стартуют уже этой осенью. Продолжение шоу может выйти в начале 2025 года. Об этом рассказал портал Redanian Intelligence, который ранее делился достоверной информацией о «Ведьмаке» от Netflix.
Второй сезон The Last of Us будет частично основан на игре The Last of Us: Part 2. Авторы объясняли, что им не хватит одного сезона, чтобы пересказать сиквел, поэтому зрители увидят не всю историю.
Первый сезон, основанный на оригинальной игре 2013 года, получил высокие оценки, став одной из самых высокооцененных игровых экранизаций в истории. На IMDb у сериала от HBO 8,9 балла из 10.
Не надо пожалуйста!!!
так не смотри, кто-то заставляет? ведь в душе же хочешь продолжение🤣🤣🤣🤣🤣🤣
меня даже от фотографии не по себе становится, как люди смотрели многочасовой сериал с ней? То ли ракурс такой, то ли освещение, но есть в ней что-то пугающее.
Как могут фанаты ТЛОУ видеть в этой девочке Элли, ума не приложу.
Небось соберут все флэшбеки из второй игры, вот тебе и второй сезон.
Если сюжет будет основан частично...Значит есть вероятность того что Щелкуна на фото сначала повесят,потом разрубят на мелкие кусочки и растворят в кислоте?
Страшная девочка еще на год получила работу?