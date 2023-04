СМИ: Второй сезон The Last of Us начнут снимать в этом году

Съемки второго сезона The Last of Us от HBO стартуют уже этой осенью. Продолжение шоу может выйти в начале 2025 года. Об этом рассказал портал Redanian Intelligence, который ранее делился достоверной информацией о «Ведьмаке» от Netflix.

Второй сезон The Last of Us будет частично основан на игре The Last of Us: Part 2. Авторы объясняли, что им не хватит одного сезона, чтобы пересказать сиквел, поэтому зрители увидят не всю историю.

Первый сезон, основанный на оригинальной игре 2013 года, получил высокие оценки, став одной из самых высокооцененных игровых экранизаций в истории. На IMDb у сериала от HBO 8,9 балла из 10.