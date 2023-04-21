The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 422 оценки

СМИ: Второй сезон The Last of Us начнут снимать в этом году

Simple Jack
Новости

Съемки второго сезона The Last of Us от HBO стартуют уже этой осенью. Продолжение шоу может выйти в начале 2025 года. Об этом рассказал портал Redanian Intelligence, который ранее делился достоверной информацией о «Ведьмаке» от Netflix.

Второй сезон The Last of Us будет частично основан на игре The Last of Us: Part 2. Авторы объясняли, что им не хватит одного сезона, чтобы пересказать сиквел, поэтому зрители увидят не всю историю.

Первый сезон, основанный на оригинальной игре 2013 года, получил высокие оценки, став одной из самых высокооцененных игровых экранизаций в истории. На IMDb у сериала от HBO 8,9 балла из 10.

Кино и сериалы
Источник  
-1
7
Последние посты по игре The Last of Us: Part 1
The Last Of Us Part I "Молодой Джоэл в панаме"
The Last Of Us Part I "Молодой Джоэл в панаме"
Настройки графики для i5-9300h gtx 1650
Настройки графики для i5-9300h gtx 1650
Моддер добавил крутые костюмы в The Last Of Us Part 1, которые были вдохновлены культовыми играми и фильмами
Моддер добавил крутые костюмы в The Last Of Us Part 1, которые были вдохновлены культовыми играми и фильмами
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Робот Колдун

Не надо пожалуйста!!!

0
MeduzaRUS

так не смотри, кто-то заставляет? ведь в душе же хочешь продолжение🤣🤣🤣🤣🤣🤣

0
mongol312

меня даже от фотографии не по себе становится, как люди смотрели многочасовой сериал с ней? То ли ракурс такой, то ли освещение, но есть в ней что-то пугающее.

Как могут фанаты ТЛОУ видеть в этой девочке Элли, ума не приложу.

0
Kudzu-coveredZen
0
syberroma

Небось соберут все флэшбеки из второй игры, вот тебе и второй сезон.

-1
Pavel Amur

Если сюжет будет основан частично...Значит есть вероятность того что Щелкуна на фото сначала повесят,потом разрубят на мелкие кусочки и растворят в кислоте?

-2
Oscilograf

Страшная девочка еще на год получила работу?

-2