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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 7 213 оценок

Sony представила беспроводной контроллер DualSense в стиле The Last of Us

monk70
Новости

Sony Interactive Entertainment анонсировала беспроводной контроллер DualSense The Last of Us Limited Edition. Он поступит в продажу в ограниченном количестве 10 апреля по цене $84,99 / €84,99 / £74,99.

Руководитель студии и креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн и графический дизайнер Меган Мехран сказали

Мы были взволнованы возможностью увековечить память о франшизе The Last of Us в контроллере, который понравится и фанатам, и нашей команде. Мы хотели убедиться, что обе части The Last of Us представлены с помощью значков трофеев, напечатанных черным глянцем на корпусе контроллера. Среди трофеев поклонникам The Last of Us сразу же понравятся три особых изображения: светлячок, мотылек и волк. Игроки узнают культовый логотип Fireflies, нарисованный распылением, который появился в Части I, в то время как мотылек и волк представляют переплетение жизней и двойственность Элли и Эбби в Части II.
-4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SoRaS3

Отстой.

2
MetalGearStranding
1
Krio_ru

Походу это реально окончательная точка во франшизе этой серии)

0
Denis Kyokushin

Видел в Эльдорадо DualSense за 10 косых.Пипец,нынче ценники на геймпады для консолек🤯

0
Scorpion_GamePlay

Деньги деньги деньги

0
Ezdeaz

Выгледит хорошо нытики сходити просритесь и поплачьте чтоли!

-4
rtnrwv

а тебя легко прогревать на деньги видимо

2