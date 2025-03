Sony представила беспроводной контроллер DualSense в стиле The Last of Us

Sony Interactive Entertainment анонсировала беспроводной контроллер DualSense The Last of Us Limited Edition. Он поступит в продажу в ограниченном количестве 10 апреля по цене $84,99 / €84,99 / £74,99.

Руководитель студии и креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн и графический дизайнер Меган Мехран сказали

Мы были взволнованы возможностью увековечить память о франшизе The Last of Us в контроллере, который понравится и фанатам, и нашей команде. Мы хотели убедиться, что обе части The Last of Us представлены с помощью значков трофеев, напечатанных черным глянцем на корпусе контроллера. Среди трофеев поклонникам The Last of Us сразу же понравятся три особых изображения: светлячок, мотылек и волк. Игроки узнают культовый логотип Fireflies, нарисованный распылением, который появился в Части I, в то время как мотылек и волк представляют переплетение жизней и двойственность Элли и Эбби в Части II.