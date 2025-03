Создатель The Last of Us объяснил, почему Джоэл был прав, спасая Элли

С момента выхода The Last of Us сообщество не утихает в спорах о финальном поступке Джоэла. Он уничтожил целую группу «Цикад», чтобы спасти Элли, тем самым перечеркнув возможность создания вакцины от вируса. Одни игроки считают его поступок эгоистичным, другие — единственно правильным.

В преддверии выхода второго сезона The Last of Us на HBO, создатель игры Нил Дракманн и шоураннер Крэйг Мейзин дали интервью IGN, в котором высказались по этому поводу.

Дракманн однозначно заявил:

"Я считаю, что Джоэл был прав. Если бы я оказался на его месте, надеюсь, что смог бы поступить так же, чтобы спасти свою дочь."

Мейзин же отметил моральную сложность этой ситуации:

"Если бы я был на месте Джоэла, вероятно, поступил бы так же. Но мне хотелось бы верить, что я бы так не сделал. Именно этот внутренний конфликт и делает финал игры таким мощным — он не даёт игроку однозначного ответа."

Вопрос о том, был ли Джоэл прав или нет, остаётся открытым. Однако, по словам самих авторов, они видят его поступок не как ошибку, а как эмоционально оправданное решение.