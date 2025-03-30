Создатель The Last of Us объяснил, почему Джоэл был прав, спасая Элли

С момента выхода The Last of Us сообщество не утихает в спорах о финальном поступке Джоэла. Он уничтожил целую группу «Цикад», чтобы спасти Элли, тем самым перечеркнув возможность создания вакцины от вируса. Одни игроки считают его поступок эгоистичным, другие — единственно правильным.
В преддверии выхода второго сезона The Last of Us на HBO, создатель игры Нил Дракманн и шоураннер Крэйг Мейзин дали интервью IGN, в котором высказались по этому поводу.
Дракманн однозначно заявил:
"Я считаю, что Джоэл был прав. Если бы я оказался на его месте, надеюсь, что смог бы поступить так же, чтобы спасти свою дочь."
Мейзин же отметил моральную сложность этой ситуации:
"Если бы я был на месте Джоэла, вероятно, поступил бы так же. Но мне хотелось бы верить, что я бы так не сделал. Именно этот внутренний конфликт и делает финал игры таким мощным — он не даёт игроку однозначного ответа."
Вопрос о том, был ли Джоэл прав или нет, остаётся открытым. Однако, по словам самих авторов, они видят его поступок не как ошибку, а как эмоционально оправданное решение.
Интересный парадокс: в Life is Strange в схожей ситуации многие спасают город, аргументируя это тем, что жизнь многих важнее жизни одного, и в то же время в TLOU, где речь идет о судьбе всего человечества, к поступку Джоэла большинство относится сочувственно. В TLOU, правда, игроку не дают выбора, но все же такое разное отношение к по сути одинаковой ситуации - хороший пример двойных стандартов.
Такая вот мелочная и человеческая натура...
Ну вообще, там (TLOU) не было известно, что вакцина подействует 100%. Бред сивой кобылы вообще это обсуждать. НУ КТО УБЬЁТ СВОИХ БЛИЗКИХ, ради ноунеймов, которых и в глаза не видел. Зарезать свою дочь, мать, сестру, что бы спасти контингент, который усилено показывали на протяжении всей 1 части TLOU (да и 2й тоже, всякие сектанты) - КАННИБАЛЫ, СОЛДАТЫ детоубийцы, просто убийцы, бандиты и тп и тд. В Life is Strange такая же концовка, пожертвовать Хлоей или городом,только одно маленькое НО - Макс знала половину города, и среди её знакомых не было там убийц и каннибалов.. А всё что происходит в TLOU это сплошной треш, там убили, того подставили, того предали и съели. Даже эти вонючие цикады обманули Джоела. КОГО ТАМ СПАСАТЬ ТО?:D Ради кого убить приёмную дочь?:D
Если бы Джоэл - Отдал бы Элли на растерзание и умертвление - Цикадам, то игра бы называлась - Последние из ВАС.... :D
Потому что в TLoU не было никакой гарантии в том, что смерть Элли сможет дать вакцину. Это была лишь гипотеза.
Нет парадоксов. В Lis у тебя есть выбор, жертвовать или нет. В TLOU тебя заставляют спасти другого персонажа и все равно у тебя нет выбора.
Если бы была концовка, где вакцина была создана и человечество спасено, вот тогда было бы любопытно посмотреть на общий процент выбора. Для многих действительно проще пожертвовать виртуальным "собой", чем виртуальным "родным" Или "близким" человеком/существом.
Правда в том, что даже игроки которые считают что это неправильно, сделали бы тоже самое для своего ребёнка. Если вашу дочь хотят убить, даже ради чего то великого, вам будет плевать на всё, вы пойдёте и раскидаете всех подонков, которые хотят это сделать.
Особенно в случае Джоэла, который уже однажды потерял свою биологическую дочь и вряд ли хотел бы испытывать это снова.
Вот только она ему никто, просто левая девчёнка с которой он нянчится из-за собственной психологической травмы
Я вообще не понял зачем вскрывать череп , если можно взять спинномозговую жидкость и ни кого не умертвлять.
Как это зачем? Для ДРАМЫ!
Ага я когда доигрывал ржал как конь, цикады имбицылы и точка.
Тут скорее этот знаменитый сценаристо-режиссёр - идиот, не умеющий нормально обосновать драму.
Да посмотреть, кто там жил, в том городе например. Одни ублюдки, поидее, которым друг на друга пофиг. И ради того, чтобы этих ублюдков было больше, я бы стал жертвовать собственной дочерью?! Ну Элли, можно сказать, такой и стала Джоэлу за время путешествия. Я бы однозначно поступил как он! От одной мысли, что жизнь ребёнка оборвется, ради того, чтобы этих упырей стало только больше. Джоэл, к тому же, столько дерьма хапнул что Элли стала для него светом в окошке. Чуть не последняя надежда, ради которой стоит жить..
Так же стоит добавить, что по внутриигровым материалам, сами цикадные грачи признавали, что хз получится ли у них что-то из тканей Элли. Мол:
чето у нее непонятно в крови и паразит в бошке. Над бы вынуть паразита и чето там может найдем. Ну да девочка помрет.
Т.е. получение вакцины прям максимально вилами писано.
Насколько я помню по лору игры это были не первые попытки создать вакцину, все предыдущие были неудачны и имунные умирали в этом процессе. У Элли был не совсем имунитет, а скорее симбиоз, что вероятно обусловленно геннетикой и впкцина бы не помогла. Это, как есть люди, которые не могут заболеть спидом, потому, что у них генетический деффект имунных клеток и нет мишеней для вируса. Просто нужно было собирать таких людей в отдельную колонию, в надежде, что потомки тоже будут невоспоиимчевы к грибку. Так конечно было бы менее драмотично, но самым простым решением в мире утратившем технологии
А зачем нужно было экстренно потрошить единственного уникального человека и при этом еще сообщать курьеру об этом. Не лучше проводить тесты с кровью живого обраца, который мог ее генерировать. Нет давайте вскроем и... И что дальше? Вы тупо получите труп. Это так не работает. По мнению дракмана создать вакцину это как вскрыть девайс, понять его устройство и сделать китайский дубликат? И все это он моральной дилемой обозвал? С такими познаниями ему лучше вернуться к работе над Билом и его партнером. Это вершина его дракматической работы.
Просто сказал, что поступил бы так же, а в заголовке написано, что что-то объяснил
Потому что тогда бы не было второй части и Эббы.
))
Никогда я над концовкой 1 части так сильно не заморачивался. В чем тут сложность выбора между почти родным человеком и какой-то там призрачной возможностью сделать вакцину. А смогли бы они её сделать? А сработает ли она? Может она так же будет превращать людей в зомби, только медленно? Слишком много но. Поэтому Джоэл поступил правильно. В мире уже как 20 лет уничтоженном без реагентов, сложного оборудования, достаточного количества биоматериала горстка челиков конечно же сделает вакцину. Да да, ну и бредятина. Я вообще не понимаю людей, которые после прохождения 2 части стали называть Джоэла мудаком и сочувствать Эбби. Её батя настолько тупой, что не догадался отойти в сторону, когда в операционную вломился вооруженный Джоэл. Вместо этого он начал каррикатурно угрожать скальпелем😂🤣 простите. За что и получил свинца в тело. Притом сам Джерри (так зовут отца Эбби) сильно переживал на счет летального исхода во время операции Элли и не смог ответить Марлин, когда та спросила: "а если бы на её месте была Эбби?". Он мог поставить себя на место Джоэла ведь понимал какие чувства тот испытывает к Элли. Но он предпочел тупо сдохнуть за какую-то там призрачную идею с вакцинной.
Я считаю что оба выбора были правильные, пожертвовав элли был весомый шанс, но только шанс спасти человечество и то не факт цикады могли бы барыжить лекарством чтобы создать свою власть на континенте и не делится с неверными, это вполне вписывалось бы в концепцию игры.
С другой стороны человечество и так выжило, просто зачищать зараженных и размножаться - все профит.
Буду честен игровую Элли я бы спас, а вот сериальную рамзи, без вопросов пожертвовал
Я вообще не понял зачем вскрывать череп , если можно взять спинномозговую жидкость и ни кого не умертвлять.
Даже не знал, что подобные вещи вообще нужно кому-то объяснять.
Хорошо подметил :DDD
было не плохо 2 концовки .одной спасает другой уходит и Элли ум.рает и спас мир
Нет, было как-раз таки - плохо.
Либо за всем сюжетом, и самими главными героями не внимательно следила, либо же что-то не до конца поняла, раз посчитала - что в данной истории ( первой части ), имело бы место быть - две разных концовки. Все закончилось так, как и должно было закончится, исходя из череды всего случившегося с ними по пути дерьма и взаимоотношениями между двумя главными героями.
И именно поэтому - они получились настолько живыми, что глаз оторвать не можешь. Это равносильно тому, что-бы сказать : Неплохо бы было сделать, две сюжетные развязки, когда Элли спасает Джоэла, мол может Попращаться с Джоэлом, бросить и уйти или же тащить его на себе и стараться его спасти..... Это же не вариативность - а полнейший бред. С учетом того, что мы узнали и как нам раскрыли персонажа - Элли.
То же самое, можно сказать и о Джоэле.
А когда мы в ведьмаке 3 имеем несколько разных концовок, хотя ситуация более глобальная и развитая - это нам нравится, ага ага да.
Не играл, так что не понял о чем ты.
Ты ведьмаку 3 десятку поставил, чего бл?
Оооо, а я с подобным уже сталкивался, на этом сайте ))) Скажу так, не думай, что заглянув в мой профиль - увидишь Истину всего того, что там увидишь ))) :DDD
И для создания вакцины нужно что? Правильно,кровь с пальца максимум // Александр Реснянский
Нет больше профессиональных врачей, способных создать вакцину! Джоэл всех перебил // Дряхлый Койот
Верно,остались лесбогомики // Александр Реснянский
Многие как то забыли, что Джоэл - мудак. )) Он убивал направо и налево еще до игры (аж Томми свалил), занимался контрабандой и торговлей оружия. Он подвергал риску заражения целый город, и ему было плевать куда пойдет оружие. Так почему вдруг кого то удивил его выбор. Эгоистичный мудак, поступил как эгоистичный мудак. И плевать, что даже Элли была против. Взрослый инфантил не хочет опять плакать.
Томми вообще от всех свалил
Может он и был прав !Но ему бы не удалось её спасти !Его бы просто убили в больнице !Куча цыкад и один человек !Поэтому этот факт даже не стоит воспринимать серьёзно !а если воспринимать это как игровую условность ,то Джоэль поступил совершенно и безоговорочно верно!Потому что цикады это мр…зи!Они даже не дали по нормальному поговорить с Элли и решить вопрос с самой Элли !И к тому же цикады ,при успешно созданной вакцыне не думаю что распорядились ей в благородных целях !Они твари и были ими всегда !Бесит лишь один момент ,это то что Джоэль не смог по нормальному все сказать Элли,все объяснить по полочкам !А место этого рассказал враньё!В моменте когда Элли сидит возле больницы с диктофоном ,и Джоэль ее находит ,он просто мог бы ей все объяснить нормально,а не уткнувшись в пол че то промямлить!Создатели просто выставили Джоэля во 2 части игры как бесхребетное чмо!
Я вообще не понял зачем вскрывать череп , если можно взять спинномозговую жидкость и ни кого не умертвлять.
Для драматичности момента, логику там искать бесполезно.
Но сам же выдал - Логику :DDD
Это пример максимально хреновой логики, но в целом ты прав.
Это из той же оперы, что и натягивание совы на глобус, вроде и логично но глупо.
Потому что бы тогда не было сиквела, а они и задумали делать конвейер.
Нет, он не прав, тупо потому, что для вакцины нахрен не нужно вынимать мозг.
Концовка просто тупая, но Дрюкману, конечно, виднее.
Объективно это эгоизм, он думал не о возможном спасении человековых, а о себе, чтобы ему норм было
Ему на человечество всегда плевать было. Это у элли было желание его спасти
Ну да, жизнь Элли тут совершенно не при чем :DDD
Именно ни при чем, вместо пожертвования одной жизнью, даже близкого человека, ради спасения человечества, предпочел свои хотелки, чтобы ему было хорошо и не больно от утраты
Согласен,как говорили в days gone-бухгалтеры и очкарики не выжили // Александр Смирнов
"а я считаю" - это не объяснение. Где факты, что он прав или не прав? Факты. Объективные. Но их, как всегда у дрюкмана, нет. // Александр Ковалёв
И я с ним согласен полностью. Ибо 100% то что он сможет сделать лекарство нет. В сериале говорится 100% лекарства нет от Гриба который мутирует, а значит даже если он сделает лекарство, гриб мутирует. А т.к. Джоэля отняли дочь Правительство, он правильно сделал что сократил чисто этого чёрствого Павилоста в виде Цикад.
Любой батя так бы поступил
Факт в том, что у неё не было иммунитета.
в чем он прав-то? // Алексей Алексеев
Стрелли такой "ну да пашел я нафиг!"
это дилемма вагонетки но тут на одной стороне 1 а на другой миллионы .
Есть те, кто полагают, что он был не прав, забавно.
Никакого внутреннего конфликта в игре нет. Одного образца недостаточно для разработки вакцины. 99,9 %, что у Джерри не получилась бы вакцина. Джерри, отец Эбби, просто побаловался бы, поигрался бы в спасителя мира, а потом развёл бы руками "не получилось", а девочка была бы уже мертва. Вот Джоэл и защитил жизнь девочки от этих горе-экспериментаторов.
Всё правильно. Пусть даже одна сотая процента будет на спасение ВСЕХ людей (в игровом мире), но использовать мы её, сотую процента, не будем. Пусть гарантированно все сдохнут)
Но, справедливости ради - как сюжетный эффект, порождающий сомнительной ценности обсуждения - просто мастерски сделано. В этом отношении - снимаю шляпу)
Ради сотой процента убить ребёнка?
Ну, если перенести на реальный мир - да, я бы "распатронил" ребёнка (будь я врачом-эпидемиологом), ради сотой доли процента на спасение оставшихся миллионов людей (в том числе и других "ребёнков"). Не самая большая цена, для возможного выживания целого вида. Или лучше оставить всё, как в той сцене с мальчиком из начала игры, которого укусили за ногу? Но зато героиня второй части будет... Во второй части. Гениально)))
Но повторюсь: как сюжетный ход (пусть и туповатый), призванный к бессмысленным горячим обсуждениям - просто отлично вышло. Мне бы так рассказы писать, вызывающие такие же споры)))
Справедливости ради: те, кто забирал "посылку" поступили тоже не сильно умно. Дали оплату курьеру, на выходе под прицелом пары человек отдали снарягу и бывай, вали к чёрту. Всё остальное не его дело. Нафиг было что-то ему вообще говорить? (Ну, вопрос риторический, иначе сюжета не было бы)
Пф-ф-ф, столько возни вокруг этой посредственности? )
Цикадам не надо было оставлять Джоэла в живых .
Перетерают историю старой уважаемой игры потому, что все новые у них ГАВ НООООО!!!!
Ну, с одной стороны, Джоел всё же неправильно поступил, ведь он лишил человечество снова полноценно жить. а другой. ну вот создали бы цикады вакцину, но ведь это уже, по сути, бесполезно. В мире творится тотальный трэш. города разрушены, везде споры, канибалы, бандиты. люди превратилась в животных, готовы убить друг друга за ресурсы, патроны, еда и так далее. Да и как вообще эту вакцину поставлять? как не заражённые люди могли бы получить эту вакцину? Ведь на каждом шагу опасно. Так что я даже не знаю, нужна ли вакцина в принципе В мире одни из нас, да и получилось ли вообще бы ее создать? Так и выходит что с одной стороны, Джоел поступил неправильно, а с другой, можно даже сказать правильно. В общем, неоднозначная ситуация.
Сложный выбор, спасти одного и лишить жизни тысячи других. Или спасти эти тысячи, пожертвовав одним человеком, даже самым родным. И она даже не была ее родной дочерью. Глупо цитировать ну понравилась фраза Таноса "Сложнейший выбор сделает сильнейший" Такой жертвой спасти можно многих, даже если об этом ни кто не будет знать.
Миллиарды пусть сдохнут, но вот ОНА - умереть не должна
Поставить тебя перед выбором: Твоя дочь должна умереть ради чужих людей. Ты её отдашь? Любой нормальный Отец и просто человек который считает её своей дочерью, пусть и приёмной - Не отдаст её никому, и если потребуется, вырежет всё, вся и всех.
Я понял, ты просто один из тех миллиардов :DDDD Поэтому такое вот - негодование :D
Что важнее человеческой жизни? Две человеческие жизни! А вспомним ещё что Джоэл - контрабандист убивавший в том числе невиновных. Возможно даже женщин, нормальных отцов у которых тоже были дочери. И этот моральный урод, решил что вакцина которая спасет все человечество, не стоит жизни не его дочери. Вот бы была хохма если бы вернувшись в Джексон, там все были перекусаны и зараженны.
Нет, дурачок, эта игра где человечество фактически вымерло от зомби грибка, спасение от которого существует в черепе лесбиянки. В реальности никто не вымирает
Это из обзора на терминатора цитата?
Кто вообще в это г* играет.
всё человечество>рандомная девка
почему дракман вообще эту малолетку считает своей дочерью?
самая переоцененная серия игр
но в 2 части офигенный геймплей хотя бы.
первая часть - тупо мусор