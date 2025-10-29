Сюхэй Ёсида опасался, что The Last of Us окажется "слишком нишевой" по сравнению с Uncharted

Сюхэй Ёсида, экс-глава PlayStation, рассказал, что вначале опасался, когда Naughty Dog решили оставить серию Uncharted, чтобы создать The Last of Us. По словам менеджера, он опасался, что переход к более взрослой тематике игры может отпугнуть широкую аудиторию, которую студия завоевала.

«Было немного непривычно, когда Naughty Dog решила отойти от Uncharted, но особенно то, что они планировали создать что-то действительно зрелое», — сказал Ёсидав интервью GameSpot. По словам Ёсидв, тогда он «был слегка обеспокоен тем, что создав такую зрелую игру, мы можем оказаться в очень специфической нише».

Ёсида отметил, что, хотя Uncharted уже затрагивала взрослые темы, серия была сравнима с «летним блокбастером для очень широкой аудитории». Напротив, The Last of Us создавала гнетущую и депрессивную атмосферу с более жестоким и откровенным насилием, что привело к гораздо более тяжелому повествованию.

Вопреки первоначальным опасениям, рискованная ставка Naughty Dog оказалась чрезвычайно успешной. «В конце концов, их талант привел к созданию настолько невероятной игры, что они создали IP, превзошедший даже Uncharted», — сказал Ёсида, ссылаясь на успех, включающий две удостоенные наград игры и получившую высокую оценку критиков сериал.