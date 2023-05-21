The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 765 оценок

Талантливый геймер создал потрясающую тематическую PlayStation 5 в стиле Last of Us

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Procy_on
Новости

Бразильский художник поделился своей тематической PlayStation 5 в стиле The Last of Us. Это замечательная работа, с жутким Щелкуном на корпусе, полностью снимаема. Автор также сообщает, что проверил все вентиляционные отверстия с помощью измерителя температуры, так что никаких перегревов с его скином не возникает. Многие в теме оказались в восторге от скина и спрашивали, где они могут приобрести его для своей PlayStation 5.

Фан-база The Last of Us является одной из самых преданных в мире. История Джоэла и Элли действительно нашла отклик у игроков за последнее десятилетие, и в результате появлялись невероятные творения фанатов, которые демонстрируют креативность сообщества. Поскольку телевизионная адаптация вызвала огромный всплеск популярности франшизы, наверняка еще больше талантливых людей познакомится с играми, что может означать только увеличение количества таких блестящих творений в будущем.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
H.I.R.O.

Выглядит круто, но пыли будет собираааать ппц.

1
Сyberpunk

так наоборот пыль добавит каноничности )))

1
Thekindshow

Вы тут тоже решили чатом gpt попользоваться на редакторах?

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