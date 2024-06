The Last of Us должна была начать свою жизнь графическим романом

В недавнем интервью LA Times Нил Дракманн подробно рассказал о The Last of Us и будущем Naughty Dog, студии, которую он возглавляет (или совместно с ней) уже несколько лет. Он упомянул, что студия не всегда будет сосредоточена на The Last of Us и что в работе находится несколько однопользовательских проектов, но при этом он обронил информацию об истории создания легендарной постапокалиптической игры.

Во вступительной части интервью LA Times было рассказано, что идея Дракманна об основе сюжета The Last of Us должна была стать графическим романом. Эту идею он вынашивал еще со времен колледжа — эмоциональную, насыщенную историю мужчины и девушки, путешествующих по ужасному апокалиптическому ландшафту в поисках лучших времен.

Дракманн хотел превратить эту мрачную историю в графический роман задолго до того, как у него возникла идея сделать из нее видеоигру. В статье говорится, что даже когда Дракманн работал в такой обстановке, он не был готов предложить идею The Last of Us руководству — пока не собрался с духом.

И тут же зажглась лампочка.

От идеи до одной из самых высокооцененных игровых франшиз The Last of Us, которая должна была начаться как графический роман, стала суперпродаваемой серией, признанной во всем мире.