The Last of Us Part 1 получила неожиданное обновление для PS5

Студия Naughty Dog выпустила неожиданное обновление для The Last of Us Part 1 для PS5. В обновлении 2.0.2, который уже доступен для загрузки, исправлена всего пара ошибок.

В частности, одна из них связана со сбоями в игре, которые возникали, стоило игроку убить врага из любого оружия. Баг был странным, но теперь он больше не является проблемой. Кроме того, Naughty Dog внесла некоторые изменения в визуальную часть The Last of Us Part 1, которая некорректно отображалась на базовой PS5.

Примечания к обновлению 2.0.2 The Last of Us Part 1:

Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при убийстве врага из любого оружия

Исправлена проблема, из-за которой визуальные эффекты игры могли выглядеть более резкими, чем планировалось, при игре на базовой модели PS5

Примерно месяц назад Naughty Dog выпустила обновление для The Last of Us Part 1, которое подготовило игру к выходу PS5 Pro. Похоже, что предыдущее обновление внесло в игру некоторые ошибки, которые и призван устранить сегодняшний патч.

До того, как игра была обновлена для PS5 Pro, Naughty Dog уже довольно давно не выпускала новых патчей, а значит, работа была практически завершена. Поэтому, если в игре не появятся новые проблемы, подобные этим, вполне вероятно, что это обновление станет последним для TLOU Part 1.