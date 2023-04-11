"The Last of Us Part 1 получит новое обновление для ПК и PS5 уже на этой неделе"

Разработчики из студии Naughty Dog совместно с Iron Galaxy продолжают работать над улучшением проблемной версии The Last of Us Part 1 на ПК. После недавнего обновления под номером v1.0.2.0 авторы экшена работают над новым обновлением, которое должно выйти уже на этой неделе. Наряду с ПК, в Naughty Dog неожиданно вспомнили про версию игры на PS5, поэтому новый патч коснётся родной для игры платформы.
В настоящее время для The Last of Us Part 1 на ПК остается актуальная проблема долгой загрузки шейдеров и дефектных текстур. В Naughty Dog сообщили, что продолжают исследовать причины возникновения подобных ошибок. Новое обновления для ПК будет направлено на устранения некоторых аспектов игры, которые приводили к утечке памяти и нестабильной работе на старых графических драйверах.
Патч для The Last of Us Part 1 на PS5 выйдет уже завтра. Обновление игры для консоли включает в себя различные исправления ошибок связанных с боевой системой, специальными возможностями и многое другое.
Я прошел игру с фризами и так себе графикой, потом на харде на второй круг, все патчи, что были нечего не изменили, я например наигрался, а они выпускают патчи, когда уже большинство наигрались и впечатление первое уже не исправить, худший провал даже не года, десятилетия даже наверное, так обделаться и потом еле еле клепать патчи....уф
Лучше наверно подождать и потом поиграть.
А я пока жду , дабы не испортить впечатление ...
Так можно долго ждать. Тот же хогвартс как лагал в хогсмиде и хогвартсе так и лагает
В современной индустрии повезло тем игрокам, кто не успел еще переиграть во все и есть за какой игрой провести время, пока шлифуют новинки. Например, из-за работы я в год прохожу не более 15-20 игр, виш лист у меня огромен, до ластухи очередь дойдет как раз через год-два, уж много непройденных и уже отшлифованных годных игр.
В игре кста прикол в том, что некоторые настройки не отличаются по виду, но зато жрут FPS. Текстуры ландшафта на средних жрут больше видеопамяти, чем на высоких))
Твари, займитесь оптимизацией.
Бета тест продолжается!)))
Это к сожалению альфа
Стоп! Говорили же, что на консолях был бета тест?
Пре-
Мамкины воители. Нормальные ПК-игроки отлично относятся к консольщикам, а остальных не слушайте.
Да я понимаю) Забавы ради это сказано было)
Может хоть в этом патче оптимизацию подтянут😒
ага, на целых 0.001% улучшат, но не факт
На 0.0000000000000000000000000000000000000000001% улучшат, но не факт.
Да в обще плевать у же на эту игру,да же патчи не жду,не хочу больше пытаться её запустить.
Да она и на новых дровах шалит, сука.
Прошел на версии 1.0.1.7 ещё есть трабблы с подгрузками с харда и жор памяти. Но пройти можно. Прошел чисто из интереса глянуть знакомые катсцены на новом графоне. Пусть теперь хоть ещё 10 лет патчи пилят. Время все равно упущено. Почему нельзя было дать порт парням из Jetpack (делали порт God of war) я хз. Дали каким-то бездарям, теперь разгребают за ними. Неужели так мало студий, которые качественно портируют ПО, что надо было обращаться к Iron Galaxy? Экономия боком вылезла
Неужели потестить не могли?
Это не прям игра которую ждали 10 лет.
Могли бы нормально сделать и
Тоже не могу понять, так слепо доверять тем кто уже был замечен в громком провале, неужели прям никто из найти дог не тестил или тестили на топ оборудовании, что им показалось это норма?
Игру выпустили заведомо зная о ее печальном техническом состоянии, так как у издателя были причины по срокам, а херовы портировщики не успевали по срокам давно, решение спорное конечно, но решают не пользователи к сожалению.
Спорное? Ну, это еще мягко сказано, решение, скажем так, отвратительное. Издатель, зная о плачевном состоянии игры, думал не о том, чтобы выпустить готовый продукт, а о том, чтобы срубить побольше денежек, и обосрался. Как жаль, он похоже не знал, что на готовом продукте можно заработать больше, чем на куске альфа-теста.
Не все это понимают, сокрушаются, задаются вопросами... Все просто. Таких проблем не заметить нереально. Видите ли, они "занимаются поиском причин возникновения этих проблем". Чего там искать, клоуны?))) Они у каждого игрока на каждой системе возникли с самого меню. Поэтому соглашусь с вами, все это грубое лицемерие, которое, к сожалению, стало нормальным каноном в современном геймдеве.
Глава iron galaxy в прошлом занимал крупный пост в Sony.
В дупло к лохматому индеецу они могут сходить с такой оптимизацией. Жарить часами проц в режиме 100% ради коридорного шутана средненького качества? Извольте.
Сама игра неплоха, на 3шке ещё проходил с удовольствием, но сейчас обновить впечатления не получилось. Рефанд и торрент, как поправят.
Я даже не покупал после того как увидел Iron Galaxy в списке студий)
Там вроде какая-то хрень типа постоянной декомпрессии текстур, от этого жор оперативки, видеопамяти и высокая нагрузка на проц
Потому что по ощущениям игра работает через эмуляцию на PS5.
Она воспринимает оперативную память, как видеопамять и загружает дополнительно и туда данные(подобно тому как на консолях работает универсальная память).
От этого же к слову идёт дикий жор видеопамяти даже на низких текстурах, которые не должны потреблять больше 1 гб VRAM судя по их качеству.
Как раз по качеству текстур на ультра настройках там всё выглядит очень и очень круто. По графике это самый красивый консольный порт на сегодня
Да, на ультрах.
Я это к тому, что даже на низких игра жрёт столько, сколько жрать не должна из-за выше озвученной тобой в игре проблемы.
И привёл пример.
Лучше полгода подождать, чем каждую неделю патчить.
И снова выпустять патч и в догадках,а что изменилось?)
ну и отлично, подарили ключ позавчера, начну с новым патчем. Хотя релизная пиратка итак у меня отлично шла https://www.youtube.com/watch?v=uzFJ03Dh8kE
а мне подарят?
На пс5 платину сделал, там вообще никаких проблем нет. Ну и игра шедевральная.
шедевральная она была на PS3 где в своё время последние соки из консоли выжали показав красивую графику с хорошем сюжетом, а сейчас это просто кал переваренный
Прости, а как факт переиздания игры на остальных платформах делает её из шедевра в кал переваренный?
По такой логике тот же RE4 remake превращается из классики и шедевра в многократно переваренный кал(хотя это конечно же не так).
вот только релиз RE4 в сотни раз лучше этого
душнила
Обновление которое опять будет нерабочим?
Нерабочим в кривых руках) Я после перехода с 1.0.7 на 1.2.0 получил ровнее линию фреймтайма, меньше статтеров, по графике все тоже самое и перекомпиляция заняла по новой 10-12минут. Тоесть патч выполнил свою задачу. Не нужно ныть, и форсить кругом что патчи безполезные, все не рабочее, порт кривой. Я не обладаю супер компьютером, но никаких подобных проблем не наблюдаю)
Это называется наказание, что бы ЧСВ разработчиков остудить
да не в руках дело, а в старом железе. Челики не могут поверить что некст ген на их 6 летнем железе не идёт нормально. Каждое поколение одно и тоже.
Таки "меньше статтеров") А не как в верхнем посте) По факту - нужно быть слепым, что бы не видеть микроподергиваний и неприятных разрывов картинки, что на 3060... что на 3080... что на 4080... Даже при том, что FPS - не опускается ниже 70-80. С другой стороны... некоторые вон на мониках без FreeSync играют с отключенным V-sync и не парит их, что части экрана своей жизнью живут... каждому свое, как говориться)
Ну играть без всинка на мониках без фрисинка это издевательство для глаз, тут согласен) Но у меня гсинк есть и я очень "чувствителен" к фризам, статтерам и любой такой дичи...Так что при мониторинге в АБ линия фреймтайма ровненькая без "шероховатости".
Интересно что драйвер от Нвидия так и не вышел для ЛастОфАс - скорее не заплатили
Это что-то новое 🤣 , когда это разработчики начали платить за драйвера ?
20-30 минут подождать чтобы 15-20 часов не наблюдать ни единого статтера? Я считаю что это того стоит. Да и вообще это уже пофиксили, репостер отсебятину какую-то пишет.
Полностью плюсую. Что на старте, первом патче все играбельно было, что на 1.2 тоже без каких либо проблем и файлов подкачки 100+гб как люди делают - играю)
"ни единого статтера" спс, поржал
Ржать нужно с тебя и того как люди со своими слабенькими пэка бесятся кругом и репорты кидают) На р5 5600+32гб+3070 на ультра пресете в 2к/длсс качество игра идет в 70 кадров(лок) без единого статтера как и у человека выше)
3070 так себе карточка, игра очень много ест врам и рам
Так себе карточка которая тянет в 2к на ультрах в игровые 70 кадров?)) Из 32гб кушает 19гб, файл подкачки 3гб) Никаких фантастических 100+гб подкачки)
Мммм...да у вас вижу немного слабенько с логикой и восприятием мира)