"The Last of Us Part 1 получит новое обновление для ПК и PS5 уже на этой неделе"

Разработчики из студии Naughty Dog совместно с Iron Galaxy продолжают работать над улучшением проблемной версии The Last of Us Part 1 на ПК. После недавнего обновления под номером v1.0.2.0 авторы экшена работают над новым обновлением, которое должно выйти уже на этой неделе. Наряду с ПК, в Naughty Dog неожиданно вспомнили про версию игры на PS5, поэтому новый патч коснётся родной для игры платформы.

В настоящее время для The Last of Us Part 1 на ПК остается актуальная проблема долгой загрузки шейдеров и дефектных текстур. В Naughty Dog сообщили, что продолжают исследовать причины возникновения подобных ошибок. Новое обновления для ПК будет направлено на устранения некоторых аспектов игры, которые приводили к утечке памяти и нестабильной работе на старых графических драйверах.

Патч для The Last of Us Part 1 на PS5 выйдет уже завтра. Обновление игры для консоли включает в себя различные исправления ошибок связанных с боевой системой, специальными возможностями и многое другое.