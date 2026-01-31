The Last of Us получила демейк, который доступен в браузере

Независимый разработчик mourilo выпустил демейк The Last of Us в стиле Game Boy Color. Это шутер с вертикальной прокруткой, в котором вы управляете Джоэлом, убивая заражённых и вооружённых врагов, не позволяя им ранить Элли. У Джоэла три вида оружия: пистолет, единственное фиксированное, а также дробовик и снайперская винтовка, оба с ограниченным боеприпасом. Это очень простая игра, созданная с помощью GameMaker, но отличный способ скоротать несколько минут.

Чтобы начать играть, просто зайдите на страницу игры на itch.io в совместимом браузере, например Chrome или Edge, и нажмите кнопку «Запустить игру». Управление очень простое: клавиши WASD используются для перемещения, а клавиша J — для стрельбы. Для смены оружия нажмите клавиши 1, 2 и 3.