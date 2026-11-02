The Last of Us Remastered получила неофициальный нативный порт на ПК - версия с PS4 уже работает в Windows

У The Last of Us Remastered появился неофициальный нативный порт для Windows. Речь идёт именно о ремастере оригинальной игры для PlayStation 4 2014 года, а не о ремейке The Last of Us Part I, который Sony официально выпустила на ПК.

Проект разработчика RavencaioBR запускает собственный x86-64-код PS4-версии непосредственно на процессоре компьютера. Специальная среда выполнения заменяет системные библиотеки PlayStation 4, тогда как обработка графики выполняется через Vulkan с использованием видеоядра эмулятора shadPS4.

Таким образом, проект отличается от обычной эмуляции PS4. Центральный процессор не эмулирует процессор консоли — оригинальный машинный код игры выполняется напрямую, поскольку PlayStation 4 также построена на архитектуре x86-64. При этом графическая часть всё ещё требует перевода команд PS4 через технологии shadPS4.

Проект пока находится в активной разработке, но The Last of Us Remastered уже запускается и позволяет начать прохождение сюжетной кампании. Сам разработчик пока не гарантирует возможность пройти игру от начала до конца и просит пользователей сообщать о найденных вылетах и ошибках.

В актуальном описании проекта указано, что на ноутбуке с Core i7-8750H и мобильной GeForce GTX 1050 Ti игра достигает 60 кадров в секунду в лёгких сценах и примерно 40–44 FPS в наиболее тяжёлом из протестированных участков. Одним из основных ограничений там становится производительность процессорной части рендеринга, поэтому снижение разрешения почти не увеличивает частоту кадров.

Порт пока имеет ряд проблем. Иногда персонажи начинают двигаться рывками, а первая компиляция новых шейдеров способна ненадолго останавливать игру. Также пока отсутствует полноценное управление камерой мышью: движение мыши фактически эмулирует правый стик контроллера.

Для запуска необходима собственная копия The Last of Us Remastered с PS4 версии CUSA00552 и обновлением 1.11. Никаких файлов самой игры разработчик не распространяет. Порт поддерживает Windows 10 и Windows 11, процессоры Intel начиная с поколения Haswell или любые AMD Ryzen, а также видеокарты с поддержкой Vulkan 1.3. Для игры требуется около 6 ГБ свободной оперативной памяти.

Пока тестируется только основная сюжетная кампания. Дополнение Left Behind и многопользовательский режим Factions автор ещё не проверял, однако рассчитывает добиться их работы в будущем. Особенно интересен именно Factions, поскольку официальная ПК-версия ремейка The Last of Us Part I этого режима не содержит.