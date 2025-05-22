"Цикады" могли создать лекарство от кордицепса в концовке оригинальной The Last of Us, если бы Джоэл не устроил бойню

На самый главный вопрос первой части франшизы ответил сам Нил Дракманн.
По его словам, именно таким был замысел разработчиков при создании игры — автор серии считает, что это позволяет игрокам дискутировать на тему того, правильно ли поступил герой: спас свою «дочь» от гибели, но не дал человечеству шанс на нормальную жизнь.
Да, с научной точки зрения у нас там всё не совсем точно, и теперь люди начали это ставить под сомнение. Я не могу ничего добавить. Единственное, что могу сказать — мы задумывали, что они действительно смогли бы создать лекарство. Это и делает поступок Джоэла самой интересной философской дилеммой.
Дракманн подчеркнул, что не все игроки могут разделить замысел авторов, поскольку люди разные, и у каждого могло сложиться иное мнение о финале игры.
Чел на ходу коверкает свой же сценарий. Задумка же твоя была в том, что б люди гадали и спорили, кусок ты переваренной еды... Очень легко разделить людей на два лагеря - достаточно немножечко недосказанности, но этот клоун назовет это достижением. По факту же если б цикадоны позволили этим двум попрощаться 2 минуты времени и сделали все по человечески, то джоэл был бы не прав. А так он все правильно сделал.
Да он уже это сделал с выходом отрыжки в виде второй части
Ну, отрыжка разве что в плане сюжета.Во всем остальном игра шикарна.
Не могли, эти бомжи даже девку доставить не в состоянии и просят контрабандистов сделать за них))) КОНТРАБАНДИСТЫ лучше этих НЕДОВОЯК!!!!!!!
Ну логично, контрабандисты знаю местность, где какие тайные ходы, лучше чем уставной вояка, в общим тут противоречий нет
Дорога ложка к обеду.
На хрен нужна эта вакцина, когда уже все умерли? Она уже не нужна. какой в ней смысл?
Оставшихся зомбарей выжившие люди прекрасно вырежут и безо всякой вакцины.
Ну там не прям несколько человек осталось. По лору, мультов 5 человеков осталось
Ответ вроде очевиден. Чтобы оставшиеся люди больше не заражались от спор и укусов, выработка иммунитета и восстановление человечества.
Если честно хз как они могли сделать. От куда взялись эти ученые да что греха таить найти в такой заднице людей кто сможет даже аппендицит вырезать, не то что сделать операцию на мозгу и синтезировать лекарство, которое даже до задницы или в первые годы не смоли сделать, а не уж через 15-30 лет когда все одичали
С лженауной.
С лжуноэной
ну если начать с того что джуеля ебнуть было не такой уж проблемой, все это сказка
его не джуель звали а жбоел.
жопель
Ничего они не могли. В самой игре было сказано, что варик в вакциной 50/50
Да не было бы вакцины лол. Типо допустим они бы взяли образец мозга Элли. Вы жить представляете сколько таких Элли надо только на тесты и опыты? А на массовое производство вакцины?
бро это проще - берём спиномазговую жидкость и по ней делаем вакцину
а ещё бы - взяли бы спинномозговую жидкость то и убивать не пришлось её.
Какое будущее несёт сия чаша ??
Насрано
Ага .. тогда бы и не было второй части с Элли и сериала по ней ))
а её и не должно было быть, они умудрились высосать из пальца игру, и подстраивали патчами первую часть, заменяя персонажа))
по человечески правильно,в глобальном смысле нет
было же поведано, что шанс есть на вакцину, но очень маленький процент, чем кто слушал, так и играл🤦♂️🤭 сами обе части шикардос, не смотря на принятую критику ставлю особенно второй части 15/10
Жаль в игре не было альтернативной концовки, где Джоел не вмешивается и даёт ученым закончить начатое.