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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.8 7 693 оценки

"Цикады" могли создать лекарство от кордицепса в концовке оригинальной The Last of Us, если бы Джоэл не устроил бойню

Solstice Solstice

На самый главный вопрос первой части франшизы ответил сам Нил Дракманн.

По его словам, именно таким был замысел разработчиков при создании игры — автор серии считает, что это позволяет игрокам дискутировать на тему того, правильно ли поступил герой: спас свою «дочь» от гибели, но не дал человечеству шанс на нормальную жизнь.

Да, с научной точки зрения у нас там всё не совсем точно, и теперь люди начали это ставить под сомнение. Я не могу ничего добавить. Единственное, что могу сказать — мы задумывали, что они действительно смогли бы создать лекарство. Это и делает поступок Джоэла самой интересной философской дилеммой.

Дракманн подчеркнул, что не все игроки могут разделить замысел авторов, поскольку люди разные, и у каждого могло сложиться иное мнение о финале игры.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
kaiberserk

Чел на ходу коверкает свой же сценарий. Задумка же твоя была в том, что б люди гадали и спорили, кусок ты переваренной еды... Очень легко разделить людей на два лагеря - достаточно немножечко недосказанности, но этот клоун назовет это достижением. По факту же если б цикадоны позволили этим двум попрощаться 2 минуты времени и сделали все по человечески, то джоэл был бы не прав. А так он все правильно сделал.

18
Большая Флейта

Да он уже это сделал с выходом отрыжки в виде второй части

11
Никита Дроздоvv Большая Флейта

Ну, отрыжка разве что в плане сюжета.Во всем остальном игра шикарна.

7
Большая Флейта

Не могли, эти бомжи даже девку доставить не в состоянии и просят контрабандистов сделать за них))) КОНТРАБАНДИСТЫ лучше этих НЕДОВОЯК!!!!!!!

7
Nodas

Ну логично, контрабандисты знаю местность, где какие тайные ходы, лучше чем уставной вояка, в общим тут противоречий нет

1
Neradzurri

Дорога ложка к обеду.

На хрен нужна эта вакцина, когда уже все умерли? Она уже не нужна. какой в ней смысл?

Оставшихся зомбарей выжившие люди прекрасно вырежут и безо всякой вакцины.

2
K0t Felix

Ну там не прям несколько человек осталось. По лору, мультов 5 человеков осталось

MrDork

Ответ вроде очевиден. Чтобы оставшиеся люди больше не заражались от спор и укусов, выработка иммунитета и восстановление человечества.

-zotik-

Если честно хз как они могли сделать. От куда взялись эти ученые да что греха таить найти в такой заднице людей кто сможет даже аппендицит вырезать, не то что сделать операцию на мозгу и синтезировать лекарство, которое даже до задницы или в первые годы не смоли сделать, а не уж через 15-30 лет когда все одичали

2
Armando_Creed

С лженауной.

1
Виталик47

С лжуноэной

ze1n_82

ну если начать с того что джуеля ебнуть было не такой уж проблемой, все это сказка

1
Виталик47

его не джуель звали а жбоел.

ze1n_82 Виталик47

жопель

K0t Felix

Ничего они не могли. В самой игре было сказано, что варик в вакциной 50/50

1
Гамер132

Да не было бы вакцины лол. Типо допустим они бы взяли образец мозга Элли. Вы жить представляете сколько таких Элли надо только на тесты и опыты? А на массовое производство вакцины?

1
jax baron

бро это проще - берём спиномазговую жидкость и по ней делаем вакцину

1
jax baron

а ещё бы - взяли бы спинномозговую жидкость то и убивать не пришлось её.

ka4o4ek
Porn Actorrr

Какое будущее несёт сия чаша ??

Mr16Human

Насрано

Tsssss
"Цикады" могли создать лекарство от кордицепса в концовке оригинальной The Last of Us, если бы Джоэл не устроил бойню

Ага .. тогда бы и не было второй части с Элли и сериала по ней ))

Властелин Сосцов

а её и не должно было быть, они умудрились высосать из пальца игру, и подстраивали патчами первую часть, заменяя персонажа))

1
WerGC

по человечески правильно,в глобальном смысле нет

Юркец

было же поведано, что шанс есть на вакцину, но очень маленький процент, чем кто слушал, так и играл🤦‍♂️🤭 сами обе части шикардос, не смотря на принятую критику ставлю особенно второй части 15/10

MrDork

Жаль в игре не было альтернативной концовки, где Джоел не вмешивается и даёт ученым закончить начатое.