"Цикады" могли создать лекарство от кордицепса в концовке оригинальной The Last of Us, если бы Джоэл не устроил бойню

На самый главный вопрос первой части франшизы ответил сам Нил Дракманн.

По его словам, именно таким был замысел разработчиков при создании игры — автор серии считает, что это позволяет игрокам дискутировать на тему того, правильно ли поступил герой: спас свою «дочь» от гибели, но не дал человечеству шанс на нормальную жизнь.

Да, с научной точки зрения у нас там всё не совсем точно, и теперь люди начали это ставить под сомнение. Я не могу ничего добавить. Единственное, что могу сказать — мы задумывали, что они действительно смогли бы создать лекарство. Это и делает поступок Джоэла самой интересной философской дилеммой.

Дракманн подчеркнул, что не все игроки могут разделить замысел авторов, поскольку люди разные, и у каждого могло сложиться иное мнение о финале игры.