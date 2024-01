В HBO обсуждают создание спин-оффа для первого сезона экранизации The Last of Us

Исполнитель роли Билла в сериале по мотивам культового экшена The Last of Us, Ник Офферман, проговорился о возможном спин-оффе, который в настоящее время обсуждается руководством HBO. Оказывается, идеи для спин-оффа актер поделился сам с телекомпанией. Офферману понравилась его роль и потенциал персонажа настолько, что он хотел бы провести больше времени в мрачном мире The Last of Us, раскрыв все его особенности.

Как отметил Ник Офферман, он понимает недовольство фанатов, оставшимся разочарованными из-за изменений в сюжетной линии Билла в экранизации. Создатели сохранили характер персонажа, но изменили его судьбу, фактически сократив экранное время. Возможный спин-офф мог бы компенсировать это упущение.

Сообщается, что руководство HBO намерено серьезно рассмотреть данное предложение. По словам Оффермана, он предложил формат мини-сериала о его герое и его жизни до пандемии или после встречи с Фрэнком, где также может быть место для взаимодействия с Джоэлом.