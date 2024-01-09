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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Постапокалипсис
8.7 5 956 оценок

В HBO обсуждают создание спин-оффа для первого сезона экранизации The Last of Us

Gutsz
Новости

Исполнитель роли Билла в сериале по мотивам культового экшена The Last of Us, Ник Офферман, проговорился о возможном спин-оффе, который в настоящее время обсуждается руководством HBO. Оказывается, идеи для спин-оффа актер поделился сам с телекомпанией. Офферману понравилась его роль и потенциал персонажа настолько, что он хотел бы провести больше времени в мрачном мире The Last of Us, раскрыв все его особенности.

Как отметил Ник Офферман, он понимает недовольство фанатов, оставшимся разочарованными из-за изменений в сюжетной линии Билла в экранизации. Создатели сохранили характер персонажа, но изменили его судьбу, фактически сократив экранное время. Возможный спин-офф мог бы компенсировать это упущение.

Сообщается, что руководство HBO намерено серьезно рассмотреть данное предложение. По словам Оффермана, он предложил формат мини-сериала о его герое и его жизни до пандемии или после встречи с Фрэнком, где также может быть место для взаимодействия с Джоэлом.

-9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
JIoMTuK
Как отметил Ник Офферман, он понимает недовольство фанатов, оставшимся разочарованными из-за изменений в сюжетной линии Билла в экранизации. Создатели сохранили характер персонажа, но изменили его судьбу, фактически сократив экранное время.

да-да, всех разочаровало именно это, а не что-то другое, конечно

7
Slow Slade Snow Snake

настолько мало экранного времени в серии заняло трение одного волосатого пуза о другое, что никто не смог этого прочувствовать и настолько всем понравилась третья серия, что аж заслужила спин-офф

5
Кей Овальд

Это же Панорама, да? Да ведь?..

3
Slow Slade Snow Snake
3