Версия The Last of Us Part 1 для PS5 также получила новое обновление ©

Naughty Dog выпустила новое обновление для версии The Last Us Part 1 на PS5 спустя семь месяцев после предыдущего.

Обновление для PS5 включает в себя гораздо больше, чем патч для ПК, и одним из самых интересных новых дополнений вполне может быть включение новых игровых футболок для Элли. Косметика рубашки включает отсылку к Mortal Kombat II, в которую Элли и Райли играют в эпизоде ​​«Оставшиеся позади». Кроме того, есть отсылка к сериалу HBO «Прослушка» с Лэнсом Реддиком, который, к сожалению, недавно скончался.

Помимо добавления новой косметики для футболок, новый патч 1.03 для PlayStation 5 содержит многочисленные исправления ошибок, улучшения специальных возможностей, визуальные улучшения, некоторые изменения сложности и многое другое. Например, это новое обновление изменяет чувствительность прицеливания с 1-10 до 1-100 с более низкой минимальной чувствительностью. Кроме того, патч увеличивает базовую скорострельность помпового дробовика, регулирует время некоторых контрольных точек на протяжении всей игры и включает в себя изменение стрелкового оружия.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

The Last of Us Part 1 доступна как для PlayStation 5, так и для ПК.