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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 5 444 оценки

Взломан мод Frame Generation для The Last of Us: Part 1 от PureDark

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AceTheKing
Новости

Сегодня Seeburschbanause смог сделать обещанное ранее: он взломал мод Frame Generation для The Last of Us: Part 1 от PureDark. Несмотря на то, что данный мод как и прочие от PureDark, был защищен VMProtect, помимо него мод имеет немного другую кастомную защиту относительно Starfield и RDR2, из-за чего пока что была взломана лишь версия, которая идет в комплекте с Reshade.

На взлом версии мода без Reshade, по его словам, потребуется немного больше времени. Для пользователей, за исключением лишнего веса дистрибутива мода, никакой разницы при использовании не будет - все лишние эффекты в Reshade при желании можно отключить.

Пример работы мода в игре на RTX 4070 от одного из пользователей - FPS стал больше практически в 2 раза:

21
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Pebbles

не понимаю, это платный мод чёли?

5
RickeyIMBA

они все были платными, как решейды продают на патреоне так же и этот он еще туда и защиту бахнул

5
Pebbles RickeyIMBA

у меня просто нет слов, я в шоке

9
RickeyIMBA Pebbles

Ну первое и самое главное это разработчики которые сами не делают длсс 3 в игры а второе его право хочет берет деньги но пусть будет готов что все это будет в бесплатном доступе

6
arg22 Pebbles

Ты сам, наверно, тоже забесплатно работаешь? Или это другое?

-1
Pebbles arg22

между прочим - да, мои моды бесплатные все. Хаки на сегу, карты/моды варкрафт, героев, ДОА, River City girls и много чего ещё, вторую РСГ я вообще забесплатно перевёл.

1
Яков Будников

круто, будет повод еще раз пройти, но уже в 130+ фпс

3
Skorskis

Ну залили бы что ли :)

0
RickeyIMBA

Через часов 5-10) рдр 2 уже весит

2
Skorskis RickeyIMBA

Ждём :)

0
6363

Спасибо человеку, который занимается подобным.

0
ImmaculateLysanor

А где скачать то его? В файлах тут нету((

0
Rаyden

Ну, не знаю... плавности картинки не видно совсем. Пишет 90-100 фпс, а по ощущениям всё те же 25-35. Так какой тогда смысл в этих фпс?

0
elector_real

У вас 60 грц монитор?

0
adomant9000

Круто, ждём его тут )

0
KnDiman

Ещё бы он за взлом denuvo взялся.

0
denixharl

ну и мыло..рендерит картинку из 720р и все радуются..

дожили уже моды надо взламывать..

-2