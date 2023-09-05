Взломан мод Frame Generation для The Last of Us: Part 1 от PureDark ©

Сегодня Seeburschbanause смог сделать обещанное ранее: он взломал мод Frame Generation для The Last of Us: Part 1 от PureDark. Несмотря на то, что данный мод как и прочие от PureDark, был защищен VMProtect, помимо него мод имеет немного другую кастомную защиту относительно Starfield и RDR2, из-за чего пока что была взломана лишь версия, которая идет в комплекте с Reshade.

На взлом версии мода без Reshade, по его словам, потребуется немного больше времени. Для пользователей, за исключением лишнего веса дистрибутива мода, никакой разницы при использовании не будет - все лишние эффекты в Reshade при желании можно отключить.

Пример работы мода в игре на RTX 4070 от одного из пользователей - FPS стал больше практически в 2 раза: