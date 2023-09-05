Взломан мод Frame Generation для The Last of Us: Part 1 от PureDark

Сегодня Seeburschbanause смог сделать обещанное ранее: он взломал мод Frame Generation для The Last of Us: Part 1 от PureDark. Несмотря на то, что данный мод как и прочие от PureDark, был защищен VMProtect, помимо него мод имеет немного другую кастомную защиту относительно Starfield и RDR2, из-за чего пока что была взломана лишь версия, которая идет в комплекте с Reshade.
На взлом версии мода без Reshade, по его словам, потребуется немного больше времени. Для пользователей, за исключением лишнего веса дистрибутива мода, никакой разницы при использовании не будет - все лишние эффекты в Reshade при желании можно отключить.
Пример работы мода в игре на RTX 4070 от одного из пользователей - FPS стал больше практически в 2 раза:
не понимаю, это платный мод чёли?
они все были платными, как решейды продают на патреоне так же и этот он еще туда и защиту бахнул
у меня просто нет слов, я в шоке
Ну первое и самое главное это разработчики которые сами не делают длсс 3 в игры а второе его право хочет берет деньги но пусть будет готов что все это будет в бесплатном доступе
Ты сам, наверно, тоже забесплатно работаешь? Или это другое?
между прочим - да, мои моды бесплатные все. Хаки на сегу, карты/моды варкрафт, героев, ДОА, River City girls и много чего ещё, вторую РСГ я вообще забесплатно перевёл.
круто, будет повод еще раз пройти, но уже в 130+ фпс
Ну залили бы что ли :)
Через часов 5-10) рдр 2 уже весит
Ждём :)
Спасибо человеку, который занимается подобным.
А где скачать то его? В файлах тут нету((
Ну, не знаю... плавности картинки не видно совсем. Пишет 90-100 фпс, а по ощущениям всё те же 25-35. Так какой тогда смысл в этих фпс?
У вас 60 грц монитор?
Круто, ждём его тут )
Ещё бы он за взлом denuvo взялся.
ну и мыло..рендерит картинку из 720р и все радуются..
дожили уже моды надо взламывать..